嘉義高商全國商科技藝競賽3座金手獎、4座優勝獎　網頁設計組奪冠

▲▼ 嘉商網頁設計組全國商科技藝競賽勇奪全國第一 。（圖／嘉義高商提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全國商業類學生技藝競賽今年於新北市三重商工舉辦，共有175所學校參加，計745位選手參賽，嘉義高商參加商業類八個職種競賽，榮獲三座金手獎、四座優勝獎：網頁設計組第1名、會計資訊組第3名、文書處理組金手獎，另獲優勝獎四座包括商業簡報組、職場英文組、程式設計組及電腦繪圖組。

嘉商校長林義棟表示，今年技藝賽整體成績亮麗，是全國前三名的佳績。其中獲得網頁設計組金手獎第1名的資處科林柏碩同學，與會計資訊組金手獎第3名的國貿科劉峻瑋同學，皆已取得保送國立科大的入學資格，林柏碩同時獲得國教署推薦，赴海外研習並補助研習活動所需經費。

實習主任蕭淵元補充，榮獲會計資訊組金手獎第3名的劉峻瑋同學，該生在校學業成績優異。在二年級上學期時，老師推薦峻瑋參加會計資訊職種的校內甄試，並於二下時開始練習，遇到不懂的地方就請教學姊或老師，所以峻瑋覺得「錯誤了真的沒有關係，但是錯了若沒有因此而學會，就會遺憾一輩子」。

另外榮獲文書處理金手獎的陳詩安同學，她說文書處理比賽時間雖短，但是壓力也不比其他職種小。剛開始練習術科的時候，常常無法在一個小時內做完，當時間越來越近時，內心就越來越緊張，常常為此崩潰，但是訓練就是這樣，要在一次又一次的崩潰中尋找屬於自己的步伐，不要迷失自己，也不要給自己過大的壓力，常常想著：「當別人都不相信你的時候，不能連自己都不相信自己」、「你很棒的」，要給予自己適當的鼓勵，才會有動力前進。

各組負責培訓的老師為了替學校爭取榮譽，常挑燈夜戰訓練選手，甚至犧牲週末假日到校陪著選手一起練習，為了讓選手有充沛的體力，總會貼心的準備點心，當選手情緒不穩定時，還設法安撫他們，所以指導老師對於選手們的照顧真得是微無不至，就是希望他們能保持最佳狀態，全力以赴，為自己也為學校爭取最高榮譽。