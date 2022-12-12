【廣編】台灣雀巢獲飲食產業奧斯卡「食創獎」最高榮譽　永續包裝驅動全價值鏈綠色創新

▲台灣雀巢榮獲飲食產業奧斯卡「食創獎」最高榮譽，囊括「評審團大獎」、「企業永續創新類」最高星級三星肯定。由食品工業發展研究所所長廖啓成頒獎給台灣雀巢董事長暨香港雀巢代理總經理羅台青。

圖、文／台灣雀巢提供

雀巢在台灣深耕永續行動再獲指標性獎項肯定！被譽為台灣飲食產業奧斯卡獎、全台唯一的飲食產業創新評鑑「食創獎」12月6日舉行盛大頒獎典禮，台灣雀巢不僅取得「企業永續創新類」最高星級三星肯定，更在194件年度創新方案、七大類別獎項激烈競爭中一舉獲得最高榮譽—「評審團大獎」！

台灣雀巢董事長暨香港雀巢代理總經理羅台青表示：「感謝評審團的肯定，面對全球氣候變遷的挑戰，我們有責任、也要努力讓今日的生活品質與享受不成為後世的負擔；雀巢的永續行動不只關注商業經營、更從食品原物料取得及永續包裝創新出發，緩減對地球環境的衝擊。藉此我也要感謝與我們同行、創造改變的台灣在地價值鏈夥伴們。我們會持續往前，希望號召實踐永續的夥伴們一起共學、共創、共好，為台灣甚至全球的世代延續做出貢獻。」

邁向2050淨零碳排放，雀巢透過從源頭減少、可回收及可再利用為核心發展三大策略：減少包裝、優化包裝、系統優化，落實「永續包裝」行動。延續總部策略，台灣雀巢透過攜手在地價值鏈夥伴，全力推動食品包裝改革及台灣在地循環經濟，創新行動案例：市場首家移除罐裝奶粉塑膠蓋及湯匙、首家全面汰換利樂包裝塑膠吸管而改為紙吸管、成為食品軟性複合包材單一化先驅廠商、首間企業打造完整產品回收大百科。號召通路與合作夥伴、消費者一起投入永續，進而擴散至產業與社會。