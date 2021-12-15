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大鼎冷鏈食創獎雙特優　「膜法盒子」打卡新熱點

▲▼ 大鼎冷鏈獲食力第三屆食創獎雙特優肯定 市長黃敏惠祝賀。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 大鼎冷鏈獲食力第三屆食創獎雙特優肯定，市長黃敏惠祝賀。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市大鼎冷鏈以「悍凍膜法，保鮮生活」、「澄形MORF膜法盒子」獲得《食力》第三屆食創獎「包裝技術創新獎」、「設計美學創新類」雙特優肯定，市長黃敏惠與該公司打造的大型「膜法盒子」打卡景點拍照，展現嘉義市的設計能量。

▲▼ 大鼎冷鏈獲食力第三屆食創獎雙特優肯定 市長黃敏惠祝賀。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠指出，食安曾經是台灣嚴重問題，但透過不斷研發、設計與創新，讓食安更加進步。恭喜大鼎冷鏈獲得《食力》第三屆食創獎「包裝設計創新獎」、「設計美學創新類」雙特優肯定，台灣設計研究院院長張基義也表示，大鼎冷鏈一次囊括兩項大獎，真的非常不容易。感謝大鼎冷鏈願意努力付出，是我們嘉義市的光榮與驕傲，減少碳足跡更有助達到SDGs永續發展目標。

▲▼ 大鼎冷鏈獲食力第三屆食創獎雙特優肯定 市長黃敏惠祝賀。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 大鼎冷鏈獲打造的大型「膜法盒子」吸引型男靚女打卡拍照。（圖／記者翁伊森攝）

華人世界唯一飲食專業媒體《食力》連續3年舉辦「食創獎」，是台灣唯一也是最具權威的飲食產業創新評鑑。食力今(110)年12月2日舉辦頒獎典禮，公布2021年年度十大新品、最受消費者喜愛大獎以及七大類別的優勝、特優獎項。大鼎冷鏈榮獲「包裝技術創新獎」、「設計美學創新類」雙特優肯定。

▲▼ 大鼎冷鏈獲食力第三屆食創獎雙特優肯定 市長黃敏惠祝賀。（圖／記者翁伊森攝）

大鼎冷鏈股份有限公司改變以往傳統水產品使用普通真空、保麗龍盤裝包裝方式，採用「讓消費者看得見新鮮食材」的設計理念，利用安全包覆的貼體包裝技術製造出澄澈透明的「澄形MORF膜法盒子」，看起來好像沒有包裝，實際上是被透明膜包裹著，讓食材成為最佳代言人。不但提升商品品牌形象、延長保存期限、減少60%碳足跡，更達到創新並傳達品牌理念。

▲▼ 大鼎冷鏈獲食力第三屆食創獎雙特優肯定 市長黃敏惠祝賀。（圖／記者翁伊森攝）

大鼎冷鏈徐昀鼎執行長表示，嘉義市今年八月獲得食力「2021台灣食育力城市大調查」五星肯定，未來也會在產業升級、區域活化等方面持續努力。

▲▼ 大鼎冷鏈獲食力第三屆食創獎雙特優肯定 市長黃敏惠祝賀。（圖／記者翁伊森攝）

市府建設處田長沛處長表示，大鼎冷鏈也是市府輔導創櫃的業者之一，期許大鼎冷鏈成為「嘉義隊」的代表品牌，成為「湖子內的台積電」，帶動地區整體發展。

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關鍵字：

大鼎冷鏈食創獎膜法盒子

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