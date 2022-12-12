揭理科太太「諮商筆記最荒謬1點」　心理師反問：妳能負責嗎？

▲理科太太課程引爆爭議。（圖／翻攝自臉書／理科太太 Li Ke Tai Tai）

記者周亭瑋／綜合報導

百萬YouTuber理科太太日前推出的線上課程，引起專業人士反彈，一名臨床心理師就直言，心理治療或諮商很重視獨特性，若真有人照著筆記做了，而錯失需要正視治療和諮商的協助時，「理科太太可以負責嗎？」

針對理科太太販售「諮商筆記」線上課程一事，心理師昨在臉書喊話，「可以的話，請協助把這串文字流傳出去。極度需要有人氣的人士幫忙曝光，讓社會知道這件事情有多需要再次討論。」

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心理師直言，課程是理科進行100多次諮商後的心得，結合自身生命經驗和心理師教她的技巧，來處理感情、親子和事業上的問題，「從頭到尾都是理科自己的生命故事，還有心理師如何引導她去做自我覺察。」

心理師強調，她的天生氣質、原生家庭、成長脈絡、生活環境等，形塑了這樣的個體，但這終究是理科自己，「而心理治療或心理諮商很重視獨特性，每一個人都不一樣，這樣的筆記如果有人照做了，或信以為原來這樣就可以了，而錯失需要正視治療和諮商的機會和協助，請問理科太太可以負責嗎？」

接著，他點出最荒謬的一點，就是該課程附了一個自評表，「請問那個自評表怎麼建立的？這個自評表算是心理測驗嗎？是的話信度多少、效度多少？妳的母群體背景和題目設計的理論是什麼？光一個自評表就可以有這樣的疑問，何況其他的內容。」

▲理科太太10日針對輿論反擊。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

心理師表示，心理學是個科學，也是因為與人息息相關，才會讓這麼多人好奇和感興趣，但心理學也是個極度專業的科學，而不是一個未受過任何專業背景訓練且通過國家專業認可執照考試的人，能去告訴大家該怎麼做的，「今天出來反對的幾乎都是心理師專業同行，人微言輕比不上這麼高聲量的KOL，然後反對理科，直接被理科太太打成酸民，還要專業人士都閉嘴。」

最後，他也感性直呼，「希望看到這個訊息的每一個各位，都可以盡點能力去拯救已經夠卑微的心理衛生專業，以及真的需要被幫助但被搞錯方向的人。」

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