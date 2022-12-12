台灣足球黃金時期！「這2場比賽」被挖出　當年奇蹟逆轉嗨翻全國

▲中華男足。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

2022卡達世界盃將進入最終4強戰，大票一日球迷緊追賽事、買運彩。一名網友不禁感慨，台灣足球也曾有過一段「黃金時期」，更提及前中華男足總教練英國籍的懷特（Gary White），他曾帶領中華隊，締造主場7勝的不敗紀錄，在FIFA世界排名也屢創新高，可謂寫下非常輝煌的一頁。

網友日前在PTT感性發文，在2017年，中華男足請了擁有「神奇教頭」封號的外籍教練蓋瑞·懷特，當時台灣足球也曾有一波小高潮，「我去現場看，感覺球迷變多了，而戰績是有勝有負有和的。」

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其中，他點名了兩場比賽，分別是2017年10月，和巴林對上的2019亞洲盃足球資格賽，及同年底國際足球邀請賽3比0大敗菲律賓那場。

▲前中華男足總教練懷特。（圖／記者林敬旻攝）

時間拉回2017年，當時台灣男足世界排名151，9月間曾對戰排名第118的巴林，結果以0比5慘敗；沒想到，10月10日當天，在2019亞洲盃足球資格賽最終輪，台灣竟驚天逆轉，以2比1踢退勁敵巴林。

那場比賽中，巴林在第18分鐘，執行12碼球時射進，中華男足便一路落後，直到第89分鐘，陳柏良接獲陳昌源長傳，並成功進球追平比分，到了第92分鐘，再由朱恩樂補進1球，奇蹟式的逆轉振奮國人，也讓許多外媒驚呆。

後來，在12月4日的國際足球邀請賽上，中華男足首戰對上菲律賓，當時中華隊挾地主優勢，上半場第38分鐘，前鋒李茂就來個當頭棒喝，第63分鐘再度頭槌進球，後來第81分鐘，大將陳庭揚又送了一個頭槌擺渡破網，最終以3比0獲勝。

▲中華男足集訓，備戰2017年10月兩場比賽。（圖／ETtoday資料照）

而懷特是從2017年9月15日起，擔任中華台北男子足球代表隊總教練，自他掌兵符後，隨即在10月友誼賽，以4比2擊退蒙古，5日後又打敗強敵巴林，儘管最終兵敗土庫曼，無緣晉級亞洲盃會內賽，但在他的執教下，中華台北隊的FIFA世界排名屢創新高。

懷特任內，為台灣足球寫下新頁，包括排名提升至歷史新高第121名，離任時亦維持在123名，成功保持主場七連勝，共繳出7勝4敗的成績，不過只簽1年合約的懷特，因碰上足協改組，遲遲無法拿到新合約，遂於2018年9月，宣布離開台灣。

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