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12個「高薪低壓力」夢幻職業　驗光師、建築師紛紛上榜

文／Workworks職場人

職場人找工作時最優先考慮的條件是什麼呢？不少人認為「薪水越優越、壓力則承擔越大」，本篇將根據美國職涯網站O*NET Online、The muse網站數據統計，將壓力指數低於70分、年薪高於7萬美元（約台幣210萬）的工作，列為「低壓高薪」職業，並從中推薦了以下12種職缺，快跟著編輯分享筆記下來！

高薪低壓工作

1.軟體開發人員

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軟體開發人員的年薪約為300萬新臺幣、壓力指數為61等級。軟體開發人員通常需要具備理工科系的學士學位，主要工作為編寫、開發各種應用程式與系統，除了可以自行接案，也能直接和品牌端合作，算是自由度很高的職業！

2.精算師

精算師的年薪約為290萬、壓力指數為70等級。主要工作為利用統計數據來分析各式風險，像是常見的金融或保險公司，會特地聘用精算師的職位，預測各種突發狀況、評估風險成本，精算師攸關公司的經濟體系穩定性，需具備相關科系的學位並取得執業證書。

3.藝術總監

藝術總監的年薪為260萬、壓力指數為69等級。藝術總監主要工作為運行藝術相關內容，無論是平面雜誌、電視電影、新產品發布等，工作內容的活躍性非常高，可以身兼自僱人士或代理機構，也能受僱於品牌端，另藝術總監除了取得相關證照，相較於其他職業更需要擁有相關經驗、豐富作品。

4.航海建築師

航海建築師的年薪為260萬、壓力指數為68等級。航海建築師主要從事海上及各式船舶的建造與設計，小至遊艇與郵輪，大至航空母艦與帆船都在從事範圍內，除了具備海洋工程與建築學士學位，也有不少相關人員擁有電機工程的背景。

5.經濟學家

經濟學家的年薪為290萬、壓力指數為64等級。經濟學家主要進行對於經濟與相關政策的研究與分析，憑藉著自身專業知識，也有不少經濟學家撰文出版，成為市面上暢銷的投資理財書籍。

6.化學工程師

化學工程師的年薪為290萬、壓力指數為61等級。所有攸關化工產業性質工作都與化學工程師息息相關，像是化工產品製造、食品藥物研究開發等，化學工程師除了需要具備該領域的工作，擁有相關經驗也很重要。

7.環境復育規劃師

環境復育規劃師的年薪為200萬、壓力指數為52等級。環境規劃師常在實驗室和野外兩地進行研究，除了能替公部門解決環境與公共衛生議題，私營企業也會僱用他們擬定環境策略，從業人員最基本需要大學以上的學歷，通常與自然生態、環境科學相關。

8.統計學家

統計學家的年薪為250萬、壓力指數為64等級。統計學家工作內容主要負責收集和分析大數據，並用它來解決實際層面的問題，雖然大多數統計學家皆擁有數學或統計學碩士學位，但對於擁有學士學位的人來說，可說是不怕找不到工作呢！

9.運籌學分析師

運籌學分析師的年薪為230萬、壓力指數為61等級。運籌學分析師經常活躍於金融、保險、科技製造業工作，利用數據參考及統計分析，將權衡各種解決方案的成本與收益，如果想在此領域工作，必須獲得數學、工程學等學位證照。

10.政治學家

政治學家的年薪為330萬、壓力指數為61等級。政治學家專職研究政治制度，除了經常現身於政府、各政黨的政策分析、決策顧問，他們也有可能投入大學級別授課教學職位，政治學家必須取得政治學及公共管理博士的學位，雖然政治學家的年薪最高、壓力指數最低，但此職位所承受的外界壓力不是每個人都能承擔的。

11.聽力師

聽力師的年薪為210萬、壓力指數為70等級。聽力師通常在醫療機構或是學校工作，提供由聽覺延伸出的相關問題作診斷與醫學治療，除了擁有相關背景之外，聽力師還需要完成博士學位並取得執業！

12.驗光師

驗光師的年薪為310萬、壓力指數為70等級。驗光師的薪水優越程度僅次於政治學家，為了提供專業的診斷及視力治療，驗光師不僅得通過國家考試，還必須完成為期四年的驗光計畫及取得相關執照，入職門檻相對其他工作更為艱難。

以上12種「高薪低壓」的夢幻職業，職場人們最嚮往哪個職缺呢？不妨趁轉職潮來臨前好好思考工作的下一步規劃唷！

Source：O*NET OnlineThe muse

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