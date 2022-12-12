要搶！超商今天「中杯拿鐵買3送3」　可以寄杯、互換冷熱

▲全家中杯拿鐵買3送3只有今天。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

又能囤杯了！全家今（12）日祭出限時1天「中杯拿鐵買3送3」優惠，且開放寄杯、冷熱互換，提醒須透過APP購買及使用指定電子支付才能享優惠。

全家今（12）日祭出全盈好咖日限定優惠，於APP隨買跨店取爽喝「Let's Cafe中杯經典拿鐵買3送3」，每人限購1組，且開放寄杯、冷熱互換，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠，咖啡則須在2023年3月31日前兌換完畢。

▲7-11祭出7大咖啡飲品組合價爽喝。

另，7-11 OPEN POINT APP行動隨時取即日起至12月13日也祭出「7大咖啡飲品組合價1212元喝」限時優惠，優惠品項有「CITY CAFE大杯美式45杯」、「CITY CAFE大杯拿鐵32杯」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶30杯」、「CITY TEA四季春純奶青或經典純奶茶任選35杯」及「CITY PRIMA精品拿鐵或美式任選20杯」。

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