起家雞排第2！韓主廚評比在台韓式炸雞　「第1名給這家」

▲韓式炸雞起家雞。（圖／起家雞提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

近年韓式炸雞超夯，多個人氣連鎖品牌紛紛來台展店，也有本土餐廳研發台式口味。就有網友在YouTube上看到韓國主廚「孫榮」評比在台灣的韓式炸雞品牌，忍不住做出重點整理，也曝光前兩名分別是「bb.q CHICKEN」和「起家雞」，讓其他人直呼，「好餓，我要來叫外送了。」

YouTuber「孫榮Kai Son」日前品評多間在台灣的韓式炸雞，包括bb.q CHICKEN、Nene Chicken、ZAC ZAG一樂炸雞等品牌，並以韓國主廚的角度專業解說，影片累積近58萬次觀看數。就有網友在Dcard發文「愛吃韓式炸雞不能錯過孫榮」，將影片重點整理、各家評比列成文字。

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原PO列點中，孫榮提到，韓國炸雞市場分為大、中、小品牌，分店大約有1000家以上才算大品牌，而韓國人最愛的是「Kyochon Chicken」（橋村炸雞）並未來台展店，台灣有開的bb.q CHICKEN和起家雞則分別排第4和第9。另外，韓式炸雞以外型小為特點，小雞的口感較軟嫩，肉腥味也比較不會那麼重。

孫榮還透露，韓式炸雞要好吃，外盒一定要有開孔、讓空氣流通，因為一旦悶住，雞肉濕掉的話，口感就會變差。再來，韓國口味偏甜的關係，吃的時候都會配大蒜解膩，調味也離不開大蒜、蔥味、黑胡椒粉。至於半雞的意思，指的是「一半雞腿、一半雞胸」。

▲bb.q CHICKEN是孫榮心目中第一名。（圖／全家國際餐飲提供）

實際吃下來，孫榮曝光心中排行，韓國品牌好吃第一名給了「bb.q CHICKEN」、第二名則是「起家雞」；台灣品牌好吃第一名為「一樂炸雞」還有「K.ZIP Taipei樂彼」，4家評比心得如下：

bb.q CHICKEN：醬汁好吃，但雞肉的腥味較重，整體口感不錯。

起家雞：32年的老品牌，也是台灣第一家韓式炸雞，（外帶盒）空間區分得很好，貼心附贈手套。機器都是由韓國帶來的，味道相當道地，口感大小、雞肉都非常好。

ZAC ZAG一樂炸雞：雞肉大小最小，肉汁沒有腥味、醃味也夠，與韓國的牌子相比，味道做得相同，可惜盒子太小，外皮濕掉了。

K.ZIP Taipei樂彼炸雞：大小與bbq差不多，是很剛好的那種，但顏色炸得不夠漂亮，脆度也不夠，如果內用可以，但外帶不太適合。調味的部分，大蒜味不夠重，但洋釀口味好吃、不會太甜，很適合台灣人。