13萬女網紅遭虐殺「割舌分屍」！12字發文淪遺言　警逮到30歲兇手

▲廣東茂名警方通報女網紅送貨途中遇害。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東茂名驚傳一起恐怖殺人案，當地一名女網紅12月7日開車送貨時失蹤。11日，官方通報，女子已不幸遇害，犯罪嫌疑人被警方抓獲。多名網友表示，受害者在某短影音平台上有13萬粉絲，經常發布跳舞影片。根據網傳的一些細節，她遇害死狀淒慘，慘遭分屍割掉舌頭。

在死者失蹤前2天，她還在網路上發了一條跳舞的影片，當時她在家中對著窗簾跳舞，還寫了一句非常上進又充滿鼓舞的話語，「活得通透的人，不是沒有低谷」，看似心情不錯。

據《極目新聞》報導，12月8日晚，茂名一家公益組織發布了尋人資訊，引發當地市民和網友的關注，「李某，女，36歲，茂名市茂港區某鎮某村人，於12月7日早上8點送貨到高州，途經大同、茂名、分界、根子、金山路段，至今未歸，車子在高州筆架山附近找到，人未見蹤影，車鑰匙還在車上，已報警，家人非常著急，懇請全城幫忙留意及轉發此尋人啟事……。」

▲李女生前照片。（圖／翻攝自微博）

多名網友表示，李女是一名網紅，在某短影音平台上有13萬粉絲，喜歡唱歌跳舞，經常在平台上發布跳舞的影片。目前，該帳號已經被設置成私密帳號，所有內容均不可見。

事後，多名知情網友站出來發聲稱，李女是一個很好的人，家中是做藥材生意的，網紅只是一種興趣愛好罷了，她為人正直家庭和睦，並沒有得罪什麼人。

12月9日，茂名高州市公安局發布情況通報稱，12月7日，高州警方接報一女子駕車在高州失聯的警情，迅速組織開展調查。12月8日15時許，警方發現失聯女子駕駛的車輛。經偵查，9日6時許抓獲犯罪嫌疑人陳某彬（男，30歲），經過現場勘查和現場指認，發現失聯女子遺體，案件正在進一步偵辦中。