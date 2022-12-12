　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

13萬女網紅遭虐殺「割舌分屍」！12字發文淪遺言　警逮到30歲兇手

▲▼廣東茂名警方通報女網紅送貨途中遇害。（圖／翻攝自極目新聞）

▲廣東茂名警方通報女網紅送貨途中遇害。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東茂名驚傳一起恐怖殺人案，當地一名女網紅12月7日開車送貨時失蹤。11日，官方通報，女子已不幸遇害，犯罪嫌疑人被警方抓獲。多名網友表示，受害者在某短影音平台上有13萬粉絲，經常發布跳舞影片。根據網傳的一些細節，她遇害死狀淒慘，慘遭分屍割掉舌頭。

在死者失蹤前2天，她還在網路上發了一條跳舞的影片，當時她在家中對著窗簾跳舞，還寫了一句非常上進又充滿鼓舞的話語，「活得通透的人，不是沒有低谷」，看似心情不錯。

據《極目新聞》報導，12月8日晚，茂名一家公益組織發布了尋人資訊，引發當地市民和網友的關注，「李某，女，36歲，茂名市茂港區某鎮某村人，於12月7日早上8點送貨到高州，途經大同、茂名、分界、根子、金山路段，至今未歸，車子在高州筆架山附近找到，人未見蹤影，車鑰匙還在車上，已報警，家人非常著急，懇請全城幫忙留意及轉發此尋人啟事……。」

▲廣東茂名女網紅送貨途中遇害。（圖／翻攝自微博）

▲李女生前照片。（圖／翻攝自微博）

多名網友表示，李女是一名網紅，在某短影音平台上有13萬粉絲，喜歡唱歌跳舞，經常在平台上發布跳舞的影片。目前，該帳號已經被設置成私密帳號，所有內容均不可見。

事後，多名知情網友站出來發聲稱，李女是一個很好的人，家中是做藥材生意的，網紅只是一種興趣愛好罷了，她為人正直家庭和睦，並沒有得罪什麼人。

12月9日，茂名高州市公安局發布情況通報稱，12月7日，高州警方接報一女子駕車在高州失聯的警情，迅速組織開展調查。12月8日15時許，警方發現失聯女子駕駛的車輛。經偵查，9日6時許抓獲犯罪嫌疑人陳某彬（男，30歲），經過現場勘查和現場指認，發現失聯女子遺體，案件正在進一步偵辦中。

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
墨龍太子降駕「賞女一巴掌」！　專家說話了
LIVE／理科太太不怕酸民！諮商課改名續賣　吳怡農遭爆假公益
快訊／「林俊傑恩師」林秋離病逝！換肝12天救不回
高雄民宅遭3波槍擊！　現場畫面曝
快訊／理科太太被罵發聲了！　宣布課程改名繼續賣
獨／男性侵姪女、表妹！　淫亂片藏雲端被Google通報
他狂砍53分神蹟！　寫NBA近28年超狂紀錄
雙12逆襲！華航超殺促銷「飛日機票萬元有找」
《全明星》壯壯「膝蓋抽出積血」潰堤了！　血淋淋照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

史上第4次！大陸發行3.3兆元特別國債　專家：借新還舊

大陸解封後的「票房救星」　《阿凡達2》預售總票房3天達4億

13萬女網紅遭虐殺「割舌分屍」！12字發文淪遺言　警逮到30歲兇手

胡錫進：放開封控是「兩害取其輕」　有面對現實、尊重民意的因素

北京發熱門診爆滿！70歲老人高燒39度　零下5度「蹲地等就醫」

家長找遊戲高手「虐爆自己小孩」　孩子「連輸5場」氣哭：不玩了

掌握14億人的出行軌跡！　大陸「行程碼」13日正式下線

終於商談小三通！陸大開綠色通道　陳福海、王忠銘今赴廈門

蘇貞昌諷「到對岸餐敘示好」　劉兆玄：別甩鍋好好處理農漁產品

最後離別！揚州艦護送江澤民骨灰　依生前意願全數撒入江海

世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

計程車不理義交「違規左轉」　遭輕軌攔腰撞至少被推10公尺

男騎車抽菸被警攔查！　意外重逢失散20年母親

54歲伊能靜認「有醫美」：很正常　否認婚變誇秦昊「拍手就頭條XD」

水餃煮到「皮餡分離」他傻眼：這是炒飯喔？

柴柴公園挖出「神祕大石頭」 癡笑守整夜...媽：靠近會低吼

史上第4次！大陸發行3.3兆元特別國債　專家：借新還舊

大陸解封後的「票房救星」　《阿凡達2》預售總票房3天達4億

13萬女網紅遭虐殺「割舌分屍」！12字發文淪遺言　警逮到30歲兇手

胡錫進：放開封控是「兩害取其輕」　有面對現實、尊重民意的因素

北京發熱門診爆滿！70歲老人高燒39度　零下5度「蹲地等就醫」

家長找遊戲高手「虐爆自己小孩」　孩子「連輸5場」氣哭：不玩了

掌握14億人的出行軌跡！　大陸「行程碼」13日正式下線

終於商談小三通！陸大開綠色通道　陳福海、王忠銘今赴廈門

蘇貞昌諷「到對岸餐敘示好」　劉兆玄：別甩鍋好好處理農漁產品

最後離別！揚州艦護送江澤民骨灰　依生前意願全數撒入江海

網友「姊姊」誘10歲女童交換裸照　真實身分曝光…下場慘了

基督教台播「反同節目」遭處分　韓法院判敗訴：不應侵犯宗教自由

林忠正／俄式制裁套在台海　中國經濟將在劫難逃

台積電赴美設廠人才出走？　經長：簽約三年會回流

15日赴新加坡考察交流雙語教育　柯文哲：將有部長級會面

冷空氣將至中南部有感降溫　東森寵物高雄十全店「冬裝秀」暖萌

台灣足球黃金時期！「這2場比賽」被挖出　當年奇蹟逆轉嗨翻全國

明明有桃花卻無法脫單！「2022和愛情擦身而過」TOP4星座

「大大武花大武花」成絕響？傳台南大東夜市恐熄燈　市府回應了

入冬首波寒流強襲！低溫急凍7度　「周四、五高山可望降雪」

大陸熱門新聞

陳福海、王忠銘今赴廈門　陸大開綠色通道　

蘇貞昌諷「到對岸餐敘示好」　劉兆玄回應

家長找來遊戲高手　把自己小孩虐到不想玩

武漢醫院排長龍！市民嘆：全是發燒的

陸「天才少年」出家　12年後還俗戀愛了

江澤民骨灰撒入江海

女子驚叫「我只穿內衣！」　大白破門擄人

13萬女網紅遭虐殺割舌分屍！12字發文淪遺言

北京醫院爆滿！70歲老人蹲地等就醫

掌握14億人的出行軌跡！　大陸「行程碼」13日正式下線

陸疫情高峰1個月內到來　結束時間曝

男爆料女友賣淫　反被嗆：性功能輸3歲小孩

教官拉長髮女學生「長椅野戰」

大冒險輸了！7男捆住圍攻　女直播主哭慘

更多熱門

相關新聞

金酒卡關！陳玉珍剛出院飛廈門協商

金酒卡關！陳玉珍剛出院飛廈門協商

針對金門高粱酒「暫時禁止進口」大陸以及金門小三通的問題，金門立委陳玉珍今（12）日一早搭乘台北飛廈門的直航班機，前往廈門與大陸方面有關部門直接進行溝通。陳玉珍表示，小三通的重啟，或是金酒「暫時禁止進口」大陸，都是攸關金門長遠發展的大事，「不能等也等不起」，經她與大陸相關涉台部門聯絡後，決定應邀親自前往大陸，坐下來面對面溝通磋商。

陸禁台貨風暴！　綠委提「1招」：台灣經貿轉骨時刻

陸禁台貨風暴！　綠委提「1招」：台灣經貿轉骨時刻

才說有生命危險　百萬火辣網紅陳屍豪宅

才說有生命危險　百萬火辣網紅陳屍豪宅

陸禁台貨　他批藍營：不罵霸凌只檢討受害者

陸禁台貨　他批藍營：不罵霸凌只檢討受害者

中國禁台灣貨　館長怒批民進黨1點：合理嗎

中國禁台灣貨　館長怒批民進黨1點：合理嗎

關鍵字：

網紅大陸送貨

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤激戰37歲鮮肉！羞認：每次都送醫

墨龍太子降駕打女信眾巴掌　網怒洗版

快訊／資深男星陳屍家中浴室享壽78歲！　隔天被親人發現

想買車要快！　明年全面大漲

理科太太賣諮商筆記！衛生局回應了

「年輕人去哪工作？」　8年級生揭真相

世界盃導火線　兩國直接場外激戰

百歲人瑞喜喪　子孫靈前打成一團鬧出人命

陶晶瑩半夜接「女兒越洋哭訴電話」心疼：只能乾著急

台南工人維修遭捲入　想逃仍慘死

廖老大千萬保時捷出事了！　卡山溝畫面曝

蔡允潔出道最大尺度！老公忍不住了

C羅淚別世界盃首發聲

寶雅賣1物「牙醫診所才有」　內行曝：超方便

手搖飲加1料「無糖也228大卡」　

更多

最夯影音

更多
世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》
出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面