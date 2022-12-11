才說有生命危險！百萬火辣網紅頭部中彈　離奇陳屍豪宅

▲珍妮斯卡身材火辣，在Instagram擁有120萬名粉絲。（圖／翻攝自IG，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

東歐國家北馬其頓的知名網紅珍妮斯卡（Maja Janeska）在Instagram擁有120萬名粉絲，2日驚傳陳屍南非約翰尼斯堡與男友同住的豪宅，頭部中彈，遺體旁擺放著一把槍。死者家屬透露，珍妮斯卡生前曾經擔憂會有生命危險。

綜合每日郵報報導，39歲網紅珍妮斯卡與擔任菸草公司Carnilinx聯合董事的男友凱爾菲利普斯（Kyle Phillips）住在約翰尼斯堡一間豪宅。外傳事發當下，凱爾菲利普斯正在浴室刷牙，但卻突然聽到臥室傳來一聲槍響，才知發生事故。

警方表示，在接獲通報趕抵現場後，發現一名女子陳屍住處臥室，頭部中彈，身旁有一把槍，由醫療人員宣告女子死亡。警方已針對此案展開調查，但以可能影響調查為由，不願透露槍枝所有者的身分。

珍妮斯卡家屬透露，珍妮斯卡生前曾擔憂可能會遭謀殺，在事情發生後，接獲凱爾菲利普斯一名前同事的轉告才知道她的死訊。依據此人的說法，目前懷疑死因是輕生。

珍妮斯卡生前在IG的最後一篇發文，是她與北馬其頓外交部長奧斯曼（Bujar Osman）的合照，更說兩人會面目標是要在祖國北馬其頓與第二故鄉南非之間建立外交關係。過世前9天，她還向學生發表演說，提及19歲移居坦尚尼亞並在飯店工作的經歷，學習史瓦希利語，展開化妝造型師的職業生涯。

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