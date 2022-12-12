花180元朝聖「1家平價火鍋」他驚呆！見自助區推爆：吃不完

▲小火鍋很受台人歡迎。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣人愛吃鍋，不管平價還是精緻鍋物都很受歡迎，尤其是百元小火鍋。就有網友表示，他近日去吃某間小火鍋，只花了180元，發現不僅有吃不完的王子麵、肉燥飯，還有爆米花、飲料可以無限取用，相比另一家後，忍不住直搖頭，「六扇門這樣是給不給其他家活？」話題引發熱議。

這位網友在PTT的Gossiping板上發文，以「六扇門一出 平價小火鍋還有哪家能打的」為題問卦，說他花180元點了牛肉南洋咖哩鍋，「就有吃不完的王子麵、肉燥飯，還有爆米花、鬆餅、洋芋片吃到飽，口渴還有汽水機、果汁機、咖啡機任你喝。」

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原PO不禁想起另外一間百元小火鍋，雖然離他家更近，但對比之下只能直搖頭，「咖啡機牛奶沒了，叫店員補還拖拖拉拉，價格還沒便宜特別多」，認為不管是價錢，或是提供的餐點，都是六扇門大贏，「六扇門這樣是給不給其他家活？」

看到貼文後，就有一票人也認同道，「CP值很高，然後不趕人，可以坐很久」、「六扇門光專業咖啡機就值得了」、「小火鍋價位中最優」、「對我來說，冰淇淋、可樂、王子麵能吃到飽就是好鍋物」、「六扇門真的我這種窮人最愛，麵無限加還有冰淇淋。」

▲PTT熱議小火鍋話題。（圖／翻攝自PTT）

不過，也有網友認為，「看完描述，完全不想去」、「澱粉類吃到飽」、「吃不完的王子麵、肉燥飯……吃一頓下來都肥宅了」、「可是你花50買王子麵，也是吃到吐吧」、「吃東西是要享受，不是在那狂嗑白飯、吃泡麵，要吃泡麵不會回家自己泡喔」、「老家人的最愛，阿公阿嬤碳水塞到飽。」

還有人紛紛力推別間，「12mini屌打」、「南部：五鮮級」、「鍋湯滙也不錯啊，還有冰淇淋機咧！而且還24H營業，半夜吃鍋唯一選擇」、「鍋湯滙CP值蠻高的啊！還24小時，爽吃宵夜」、「那吃8鍋比較好，還有涼麵／飯／冰淇淋吃到飽」、「8鍋持續領先」、「8鍋啊！我家這超強。」