快訊／蔣萬安公布10名小內閣名單　副市長、都發局、交通局、捷運局曝

▲準台北市長蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

準台北市長蔣萬安12日上午以新聞稿模式公布第一波小內閣名單，副市長確定由前高雄市副市長李四川出任，秘書長為現任新北市財政局長李泰興出任，工務局長為現任台北市都發局長黃一平轉任，交通局長為前交通部道安會執秘謝銘鴻等10人。

蔣萬安表示，李四川從基層公務員做起，在台北市政府工務機關服務了25年，更曾任新北市政府、高雄市政府副市長，以及行政院秘書長等職務，不但是工程專業人才，由中央到地方的完整歷練，積累出精準的市政判斷以及沉穩的調和能力，未來從重大市政議題推動到跨縣市合作，都將是台北市倚重的全方位人才。

秘書長延攬現任新北市政府財政局長李泰興出任，副秘書長則由內政部參事、前新北市政府都市更新處長張溫德接任。蔣萬安說，李泰興專長財政、主計，曾任台灣港務股份有限公司總經理、交通部主任秘書等職務，有助推動資源整合、公私協力；張溫德曾任職於台北市政府都發局、都更處及新北市政府城鄉局與都更處，對都市計畫、都更等業務相當嫻熟，且是兼具中央、地方及雙北經歷的「公務熟手」，能協助各項市政無縫接軌。

蔣萬安進一步說，交通局長一職邀請「北市河濱自行車道推手」、曾服務於台北市政府交通體系超過25年的交通部參事謝銘鴻出任；環保局長則由「空保大將」、前行政院環保署水質保護處長吳盛忠回鍋接任，吳盛忠一路從技正、副處長做到局長，資歷專精完整，將肩負起為台北市環境品質把關的重責大任。

另外，都發局長將由國家住宅及都市更新中心董事、前台北市政府都發局副局長王玉芬出任，也是北市首位女性都發局長。

民政局部分，蔣萬安延攬擁有30年基層服務經驗的七連霸市議員陳永德擔此，盼借重陳永德的地方實務經驗，深入民間了解民眾需求，即時反應給市府團隊並解決問題，讓「服務型政府」有感實現，同時促進府會人才交流。

▼民政局長陳永德（右）。（圖／蔣萬安辦公室提供）



蔣萬安也邀請現任桃園捷運股份有限公司總經理鄭德發接掌捷運工程局；鄭德發擁有機械與機電整合的專業背景，過去長期在台北捷運公司服務，而這幾年台北捷運發展停滯，蔣萬安將借重鄭德發的經驗與專才領導捷運工程局，加速推動台北市捷運的效能提升與網絡發展。



此外，曾為新北市政府成立都更推動辦公室、現任台北市政府都發局長黃一平，與曾任台北市政府都市更新處長、現任台北市政府副秘書長陳信良，將分別轉任為工務局長及地政局長。



蔣萬安辦公室強調，「專業、品格、用人唯才」就是蔣萬安選用人才的三大基準，接下來會持續從各地方政府、中央政府以及社會各界網羅優秀人才加入，共同推動有感市政。

【第一波人事發布名單】

◎ 副市長：李四川

•經歷：

高雄市政府副市長

新北市政府副市長

中國國民黨秘書長

行政院秘書長

新北市政府副市長

臺北縣政府副縣長

臺北縣政府工務局局長

臺北市政府工務局衛生下水道工程處處長

臺北市政府工務局新建工程處總工程司及

處長

▼副市長李四川。（圖／蔣萬安辦公室提供）

◎ 秘書長：李泰興

•現職：

新北市政府財政局長

•經歷：

交通部主任秘書

交通部參事

交通部技監

臺灣港務股份有限公司總經理

交通部臺中港務局局長

交通部會計長

行政院主計處副局

▼秘書長李泰興。（圖／蔣萬安辦公室提供）

◎ 副秘書長：張溫德

•現職：

內政部參事

•經歷：

國家住宅及都市更新中心執行長

新北市政府都市更新處處長

新北市政府城鄉發展局副局長

台北市都市更新處總工程司

台北市政府都市發展局副總工程司

◎ 民政局長：陳永德

•現職：

台北市議員

•經歷：

第7-13屆臺北市議員

第7-10屆臺北市國民黨團副書記長

第11-12屆臺北市國民黨團書記長

▼副秘書長張溫德（右）。（圖／蔣萬安辦公室提供）

◎ 都發局長：王玉芬

•現職：

國家住宅及都市更新中心董事

•經歷：

臺北市政府都市發展局副局長

新北市政府都市更新處處長

新北市政府文化局副局長

臺北市政府都市發展局主任秘書

臺北市政府都市發展局總工程司

▼都發局長王玉芬（左）。（圖／蔣萬安辦公室提供）

◎ 工務局長：黃一平

•現職：

臺北市政府都市發展局局長

•經歷：

新北市政府城鄉發展局局長

臺北市政府工務局副局長

臺北市政府工務局新建工程處處長

臺北市政府都市發展局主任秘書

交通部臺灣區國道高速公路局拓建工程處副處長

▼都發局長黃一平（右）。（圖／蔣萬安辦公室提供）

◎ 交通局長：謝銘鴻

•現職：

交通部參事兼公共關係室主任

•經歷：

交通部參事兼道安會執行秘書

臺北市交通管制工程處處長

臺北市停車管理工程處處長

臺北市停車管理工程處副處長

臺北市交通管制工程處總工程司

臺北市政府交通局簡任技正兼府會連絡員

臺北市政府交通局四科（觀光管理）科長

臺北市交通管制工程處主任秘書

臺北市政府交通局運輸規劃室主任

臺北市政府交通局一科科長

臺北市政府交通局六科（捷運監理）科長

臺北市政府捷運工程局副工程司

臺北市政府公共汽車管理處幫工程司

交通部運輸研究所工程司

臺北市政府公共汽車管理處科員

▼交通局長謝銘鴻。（圖／蔣萬安辦公室提供）



◎ 環保局長：吳盛忠

•經歷：

行政院環境保護署水質保護處處長

行政院環境保護署空氣品質保護及噪音管制處處長

行政院環境保護署環境督察總隊總隊長

行政院環境保護署廢棄物管理處處長

臺北市政府環境保護局局長

▼環保局長吳盛忠。（圖／蔣萬安辦公室提供）



◎ 捷運工程局長：鄭德發

•現職：

桃園捷運股份有限公司總經理

•經歷：

臺北捷運股份有限公司副總經理

臺北捷運股份有限公司技術服務辦公室協理

臺北捷運股份有限公司系統處處長

中興工程顧問社工程師

▼工程局長鄭德發。（圖／蔣萬安辦公室提供）

◎ 地政局長：陳信良

•現職：

台北市政府副秘書長

•經歷：

臺北市都市更新處處長

臺北市政府參議

臺北市都市更新處副處長

▼地政局長陳信良。（圖／蔣萬安辦公室提供）