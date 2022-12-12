愛上小28歲女實習生　人夫帶她回家吃飯騙妻「我的下屬」

記者黃翊婷／綜合報導

日本54歲人夫菅寛之（化名）自稱愛上公司女實習生，兩人相差28歲，對方剛從某國立大學畢業，互相告白之後，兩人曾經牽手、接吻，有一次他還直接把人帶回家吃飯，並對妻子介紹「這是我的下屬」。

▲菅寛之愛上比自己小28歲的女實習生。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關。）

根據日本媒體《日刊SPA！》報導，菅寛之自稱已經結婚25年，與妻子育有兩個孩子，平時是在東北某縣市從事農業相關工作，今年春天公司來了一名26歲的年輕女實習生，剛從國立大學畢業，身材嬌小，長相可愛，內心卻十分強大，為了追求夢想，獨自一人來到東北縣市工作，對方勇敢、認真的態度很快就吸引住他的目光。

菅寛之聲稱，大約兩個月之後，他在車上向女實習生告白「我愛上妳了」，沒想到對方竟然也對自己有好感，交往之後還曾牽手、接吻。

菅寛之表示，兩人表面上是上司下屬關係，他也把女實習生介紹給妻子認識，說「這是我的下屬」，甚至還曾帶回家一起吃飯，「我想給她很多學習的機會，因為她的工作能力很強，所以我介紹了我的人脈關係給她，還教她創業」，雖然知道這是一段危險的關係，但自己目前仍無法輕易斬斷這段婚外情。