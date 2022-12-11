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社會 社會焦點 保障人權

送12萬寶格麗珠寶給小三！％％完她吵扶正…懷胎9月妻跪求別離婚

▲項鍊。（圖／pexels）

▲高雄一名人夫出軌，花12萬送小三名牌珠寶，卻拒付小孩的扶養費。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名人妻懷孕9個月，卻發現丈夫偷吃工作上往來的對象，還送小三價值12萬的寶格麗項鍊，因而和丈夫發生爭吵，最後挺著9個月大的肚子下跪請求丈夫不要離婚。但丈夫並未結束婚外情，等人妻生產後兩人又發生爭執，這次人妻慘遭丈夫毆打，最後從小三口中得知丈夫已外遇3年，一怒之下告上法院。高雄地院審理，認為小三侵害配偶權，應賠償30萬元，全案還可上訴。

正宮指控，丈夫於2019年因工作關係認識小三，2人開始交往並發生多次性關係，丈夫還送價值12萬的寶格麗項鍊給小三。今年3月小三要求丈夫離婚，導致丈夫和她發生爭執，當時她已懷胎9個月，還當場下跪只為挽回婚姻。她在產後坐月子期間，眼睜睜看丈夫繼續和小三外出同遊，丈夫為了支應和小三在一起的大量開銷，從4月起就拒絕付小孩扶養費，且在5月為了外遇之事與她爭執，她慘遭丈夫毆打，而後又從小三口中得知兩人不倫戀已持續3年，讓她大受打擊，提告向小三求償30萬元。

全案審理時，小三辯稱因為正宮要脅要將此事告訴她的母親，她才承認和人夫交往，其實她和人夫僅是朋友，因為她曾在工作上幫過人夫，人夫才送她禮物，兩人並無發生性關係。

法官查看正宮提供的電話錄音等證據，小三曾向人夫表示「從那天打完砲，你就整個人消失」，也對正宮哭訴「我跟他在一起已經3年」、「我現在口頭承諾，絕對不會再介入妳跟他之間的婚姻，白紙黑字我也會寫等」等語，兩人曾交往、發生性行為、傳裸照，已侵害正宮配偶權，判小三應賠償30萬元，全案還可上訴。

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