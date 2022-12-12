葡萄牙出局後「C羅為何爆哭？」　前隊友曝真正原因是梅西

記者吳美依／綜合報導

葡萄牙國家隊10日以「0：1」成績敗給摩洛哥，天王C羅（Cristiano Ronaldo）不僅連2場比賽坐板凳，世界盃最後一舞也止步8強，賽後忍不住爆哭離場。不過，C羅前隊友、前曼聯中場球員哈格里夫斯（Owen Hargreaves）認為，讓C羅最受傷的是「梅西已經進入4強，仍有機會贏得冠軍獎盃，而這會結束他們誰是史上最偉大球員的爭論。」

▲葡萄牙敗給摩洛哥後，C羅當場跪地痛哭。（圖／達志影像／美聯社）



41歲的哈格里夫斯接受SuperSport採訪時指出，阿根廷的馬拉度納（Diego Maradona）被視為最偉大球員，就是因為贏得世界盃，「如果梅西在贏得美洲盃（Cuppa America）之後又拿下世界盃…將成為最偉大球員之一，而我認為這可會對C羅造成最大傷害。」

▲C羅連續2場比賽未被排上先發，10日輸球後跪地哭泣。（圖／路透）



哈格里夫斯直言，C羅和梅西「在歐冠聯賽和金球獎（Ballon d'Or）強碰，當勁敵比自己領先一步，梅西打滿每場比賽，而C羅卻沒有，這是最傷人的。但我認為他們都是史上最偉大的球員。」

2022世界盃4強出爐，由克羅埃西亞、阿根廷、摩洛哥、法國闖進，其中摩洛哥不僅是本屆大黑馬，更是史上第一個擠進4強的非洲國家。