史上最強法國隊！有3人保持「史上第1」紀錄　有望再奪大力神盃

▲洛里斯、吉魯與格列茲曼是法國三大關鍵球員，保持法國隊史「3個最多」紀錄。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

法國在本屆世足8強戰中擊敗勁敵英格蘭，以2比1的成績挺進4強，而身為衛冕軍的法國，本屆實力仍舊驚人，有機會再次奪冠，外媒也整理出除了天才前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）外的3大關鍵球員，他們也各自保持法國隊史「3個最多」紀錄。

吉魯（Olivier Giroud）

▲吉魯（Olivier Giroud）。（圖／達志影像／美聯社）



36歲的法國前鋒吉魯在16強賽中，替法國隊攻下首顆進球，這也是他個人生涯第52顆國家隊進球，超越傳奇前鋒亨利（Thierry Henry）獨居法國進球王。他賽後也表示，「這是我兒時的夢想。」並喊話要在本屆世界盃走得更遠。

洛里斯（Hugo Lloris）

▲洛里斯（Hugo Lloris）。（圖／達志影像／美聯社）



現年35歲的法國隊門將，同時也擔任隊長的洛里斯，在對陣英格蘭的比賽後，完成個國家隊中第143次出場，成為法國史上出場次數最多的球員；他在2008年正式選入國家隊，並於2012年成為隊長，2018年帶領法國奪下大力神盃，今年有望衛冕。

格列茲曼（Antoine Griezmann）

▲格列茲曼（Antoine Griezmann）。（圖／達志影像／美聯社）



31歲前鋒格列茲曼是法國有史以來助攻數最多的球員，他在對上英格蘭的比賽中，貢獻了2次助攻，也讓他在法國隊累積送出27次助攻，成為過去50年來法國國家隊助攻最多的球員。

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