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美女內衣褲太香！2噁賊「同時被吸引」先後偷走　妙齡OL氣炸提告

▲女子放在洗衣店的衣物，一個晚上被兩名竊賊接力偷走。（示意圖／翻攝自免費圖庫Unsplash）

▲女子放在洗衣店的衣物，一個晚上被兩名竊賊接力偷走。（示意圖／翻攝自免費圖庫Unsplash）

記者翁子皓／新竹報導

新竹一名溫姓女子今年5月到洗衣店洗衣服，不料，當她要取衣服時，發現置放在手提袋的內衣褲竟不見了，著急之下報警處理，警方調查發現，竟是兩名竊賊在凌晨時，先後偷走溫女的衣物。新竹地院近日審結，依竊盜罪，判處竊賊吳男，有期徒刑4月，可易科罰金，另一名竊賊陳男，拘役70日，可易科罰金。

溫女今年5月7日回洗衣店取衣服時，發現自己的衣物不翼而飛，猜想可能是有人偷走，於是報警處理。警方透過監視器追查，結果發現竊賊不只一人，竟是兩人在短短2小時內，接力偷走溫女的衣物，警方循線將吳男、陳男逮捕歸案。

檢警查出，當天凌晨2時15分許，有竊盜前的37歲吳男先進入洗衣店，發現溫女手提袋內有洗好的衣物，竟徒手竊取內衣、內褲各一件，隨即騎車離去。

沒想到，兩個小時後，25歲陳男也進入該洗衣店，也同樣被溫女手提袋內的衣物所吸引，竟將手提袋內裝有內衣的白色塑膠袋整袋拿走。離譜的是，陳兩天後，又跑到另間洗衣店，竊取另一被害人嚴女放在烘衣機內的2件內衣。

法官認為，吳男有竊盜前科，但顯然未記取教訓，欠缺尊重他人財產法益的觀念，因此依竊盜罪，判處他有期徒刑4月，可易科罰金，還可上訴。陳男的部分，法官認為陳男欠缺尊重他人財產的觀念，依竊盜罪，判處他拘役70天，可易科罰金，還可上訴。

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