偷廟裡供桌「1顆火龍果」　基隆男免刑！法官暖心千字文勸善

▲男子偷走宮廟供桌上1顆水果遭逮，法官判處免刑。（示意圖／CFP）



記者黃資真／基隆報導

基隆一名67歲白姓男子身上沒錢肚子餓，到宮廟偷走1顆火龍果果腹，宮廟負責人發現後報警處理。法官施添寶考量當時白男僅偷走1顆，完全沒動桌上其他6顆，罕見判決免刑，但他在判決書裡寫下千字文，強調此舉並非免責或值得同情，「而是自己要檢討反省自己，為什麼自己會淪落至此。」

判決指出，今年7月5日早上9時許，宮廟負責人發現供桌上少了1顆火龍果，調閱監視器發現是白男所為，立刻報警處理，白男遭逮後認罪，檢方依竊盜罪起訴。

法官透過畫面發現，桌上共有7顆水果，但白男僅拿走其中1顆火龍果，並未整盤徒手竊取，足認白男並非貪心之人，實因受困於窮苦之坑。

考量白男警詢時坦承知道自己行為不對，有悔改之意，且1顆火龍果70元，客觀價值甚低，以虔誠心布施比接受之人，更有福氣，依法酌減其刑，仍有過重，因此諭知免除其刑。

另外，法官也在判決書中強調，白男身上沒錢，並不是免責或值得同情，而是自己要檢討反省自己，為什麼自己會淪落至此，好好改過從善，才是日後不再犯案之根本原因，否則，人人效法被告身上沒錢，即可大無忌對人行竊。

不僅如此，法官表示，「若身上沒錢且生活真正困苦者，宜先向親朋好友請求接濟，亦可向當地里長、當地社區發展協會之善心人士、宮廟慈善團體善心人士、各區關懷協會、各鄰居或政府機關之社會處、福利單位亦有些善心人士會幫助。」而非為竊盜犯行，滿足自己需求，此乃自私自利造成社會亂源之因。

法官苦口婆心勸善，如果白男以同理心看待，若自己是宮廟職事人員，遭遇上開事件，會作何感想？「亦請白男不要一直竊盜抉擇硬擠進牢獄的世界，苦了自己，為難了別人，自己何必如此呢？」目前還來得及救自己，早日改過從善，性格決定自己的命運，就從現在當下一念心正抉擇，將昔日竊癮惡習性格揚棄，心甘情願改過，保護自己亦係保護大家，則日日平安喜樂，永不嫌晚。