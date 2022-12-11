未婚妻幫點晚餐甜喊「上班加油」！外送員見訂單細節笑噴：尷尬了

▲未婚妻幫忙點外送，甜喊「上班加油」，沒想到竟按成現金付款，等於男子吃飯要自己付錢。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者柯振中／綜合報導

工作忙碌時有另一半幫忙送餐、點外賣，都會讓人心裡暖暖的。不過，一名外送員分享，日前他接到一張訂單，該份餐點是一名男子的未婚妻幫忙點的愛心晚餐，沒想到看完整張訂單後，讓他不禁笑了出來，逗趣的事件曝光，也讓不少同業嘴角上揚。

一名外送員在「外送員的奇聞怪事」分享，有名夥伴日前接到外送訂單，訂餐的女子要求幫忙送到某間寵物店、把餐點拿給「李XX先生」後，再向對方告知，是可愛的未婚妻幫忙買的。

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▼超閃的舉動讓人相當羨慕，卻不小心按成了現金付款。（圖／翻攝臉書／外送員的奇聞怪事）



女客同時還告知，希望外送員能替未婚夫打氣，說句「上班加油」，甜蜜的日常舉動讓人相當羨慕。不過，女客後來話鋒一轉，原來整筆按成「現金付款」，未婚夫等於要自掏腰包，暖舉瞬間變得尷尬，讓外送夥伴忍不住笑了出來。

逗趣的事件曝光後，不少同行也笑了出來，在貼文下回映，「我請客，你出錢的概念」、「愛是免費的，但吃的請自己付錢」、「我請客，你付錢」、「好甜，進來被塞了一堆狗糧XD」、「未婚夫表示：…。」

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