妻「坦承一夜情」舉重夫USB線勒頸險死　未用全力...傷害罪輕判　

記者蔡怡萍／高雄報導

一對南非籍夫妻在台灣教英文，今年2月間妻子於早上返家後，對丈夫坦承喝酒後與男性友人一夜情，丈夫暴怒拿皮帶把妻子勒昏，等她醒來後繼續拿刮鬍刀割髮，甚至拿USB線差點勒斃她，她嚇到躲在陽台外牆報警。法院一審判決出爐，雖然檢方依殺人未遂罪起訴 ，但法官變更法條，改依傷害罪判處有期徒刑6月，全案仍可上訴。

▲妻子遭施暴後，嚇得翻到陽台外等候警方到場救援。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）



調查指出，這對南非籍夫妻來台1年多，兩人都是30歲左右，均以教英文為業，今年2月4日正值農曆年節期間，妻子晚上到酒吧喝酒，一整個晚上都沒回家。隔天早上回家後，丈夫Bowers立刻質問她為何整夜都沒回來？妻子竟毫不遮掩的坦承前一晚酒後，不小心與另名男性朋友發生了一夜情，Bowers聽到氣炸，先賞給妻子兩巴掌，再從褲子抽出皮帶勒頸妻子頸部，喃喃自語說要讓她死，妻子因而缺氧昏迷。

等到妻子醒來後，Bowers繼續拿皮帶勒她脖子，又鞭打她的手臂，然後拿電動刮鬍刀剃掉她左右耳鬢上的頭髮，再把她關進廁所，殺紅眼般拿USB電源線用力纏繞她頸部，就在即將失控之際，Bowers突然清醒，對她說「假如妳有機會可以跑到房間，妳就把房間關起來，要把門鎖起來，不管我在外面怎麼咆哮，怎麼說，都不要打開門」。

Bowers說完後鬆手，向她道歉並離開房間，飽受拳打腳踢的妻子嚇壞，趕緊報警並爬到陽台外躲著，直到警察到場將她解救下來。

檢方調查後，認為Bowers對妻子脆弱的動、靜脈及氣管大力勒掐，很可能造成人體缺氧、昏迷或腦死，依殺人未遂罪起訴。

但妻子在審理時，心軟替丈夫解釋，他僅將USB線放在頸部、沒有纏住，並在緊要關頭及時醒悟，要她躲進房間，「好像還在想不曉得要對我做什麼事情」，也提到丈夫很強壯，經常到健身房練習舉重，1次可舉150至175公斤，所以覺得丈夫以皮帶等勒纏她時，沒有用全部力量，2次都是丈夫自行鬆手，她才得以脫困。

法官勘驗傷勢、並聽了女子說法後，認為Bowers實際下手的力道與方式，尚不到致命程度與殺人之故意，且已坦承犯行、希望與妻子和解，惟妻子無意願，雖然受到刺激才失控加害，但仍對女子造成極度恐懼，依傷害罪處有期徒刑6月，可易科罰金，執行完畢或赦免後驅逐出境，全案仍可上訴。