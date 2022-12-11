飛彈無人機狂轟烏南！梅利托波爾燒成火海　敖德薩150萬人無電可用

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭南部最近成為了烏俄戰爭的重點戰區，俄羅斯在10日晚間以無人機攻擊南部大城敖德薩電網後，烏克蘭也在梅利托波爾展開反擊，連續發射多枚飛彈對俄羅斯軍隊發動攻擊，多地發生爆炸。消息稱，俄羅斯有多名軍人在烏方的襲擊中喪命，但外媒無法核實相關訊息。

綜合BBC、CNN與烏克蘭媒體報導，莫斯科駐梅利托波爾（Melitopol）地區的官員聲稱，有4枚飛彈在10日晚間擊中了這座城市，導致2人死亡、10人受傷。梅利托波爾市長也指出，當地發生了幾場爆炸，其中還包括了俄羅斯軍隊所佔領的一座教堂。

▲梅利托波爾遭遇飛彈襲擊。（圖／翻攝自Telegram）

烏克蘭當地媒體則透露，截至10日晚間，梅利托波爾已發生了10多起大爆炸，初步消息顯示，一座被俄羅斯佔領的飯店遇襲，不過由於烏克蘭官員至今尚未對這幾場爆炸發表評論，因此CNN等外媒無法核實爆炸發生的原因與破壞程度。

烏克蘭任命的梅利托波爾前市長費多洛夫（Ivan Fedorov）承認這次的襲擊是烏軍所為，他表示，襲擊的目標是俄羅斯的軍事基地，另有200多名俄羅斯入侵者在這場飛彈襲擊中喪命。他此前也曾透露，俄羅斯已將梅利托波爾變成了一個「巨大的軍事基地」，不過費多洛夫目前人不在梅利托波爾。

▲敖德薩電網遭襲，導致當地有150萬人無電可用，下同。（圖／路透）

俄羅斯也控訴，目前被俄方佔領的頓內茨克地區，在10日連續遭到20枚飛彈襲擊，而克里米亞也在10日晚間9點發生了幾起爆炸，其中包括俄羅斯黑海艦隊總部塞瓦斯托波爾（Sevastopol）和一個俄羅斯軍營，不過，各方對克里米亞爆炸事件的說法不一，有媒體稱爆炸導致俄羅斯軍營有2人死亡，但也有媒體表示，軍營失火只是意外所致。

俄羅斯也在10日晚間持續以無人機襲擊南部城市敖德薩（Odesa），導致當地幾乎所有地區陷入停電。烏克蘭總統澤倫斯基隨後證實，在俄方以無人機襲擊敖德薩電網後，當地有150萬人沒有電力使用。