　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

飛彈無人機狂轟烏南！梅利托波爾燒成火海　敖德薩150萬人無電可用

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭南部最近成為了烏俄戰爭的重點戰區，俄羅斯在10日晚間以無人機攻擊南部大城敖德薩電網後，烏克蘭也在梅利托波爾展開反擊，連續發射多枚飛彈對俄羅斯軍隊發動攻擊，多地發生爆炸。消息稱，俄羅斯有多名軍人在烏方的襲擊中喪命，但外媒無法核實相關訊息。

綜合BBC、CNN與烏克蘭媒體報導，莫斯科駐梅利托波爾（Melitopol）地區的官員聲稱，有4枚飛彈在10日晚間擊中了這座城市，導致2人死亡、10人受傷。梅利托波爾市長也指出，當地發生了幾場爆炸，其中還包括了俄羅斯軍隊所佔領的一座教堂。

▲▼梅利托波爾遭遇飛彈襲擊。（圖／翻攝自Telegram）

▲梅利托波爾遭遇飛彈襲擊。（圖／翻攝自Telegram）

烏克蘭當地媒體則透露，截至10日晚間，梅利托波爾已發生了10多起大爆炸，初步消息顯示，一座被俄羅斯佔領的飯店遇襲，不過由於烏克蘭官員至今尚未對這幾場爆炸發表評論，因此CNN等外媒無法核實爆炸發生的原因與破壞程度。

烏克蘭任命的梅利托波爾前市長費多洛夫（Ivan Fedorov）承認這次的襲擊是烏軍所為，他表示，襲擊的目標是俄羅斯的軍事基地，另有200多名俄羅斯入侵者在這場飛彈襲擊中喪命。他此前也曾透露，俄羅斯已將梅利托波爾變成了一個「巨大的軍事基地」，不過費多洛夫目前人不在梅利托波爾。

▲▼敖德薩電網遭襲，導致當地有150萬人無電可用。（圖／路透）

▲敖德薩電網遭襲，導致當地有150萬人無電可用，下同。（圖／路透）

俄羅斯也控訴，目前被俄方佔領的頓內茨克地區，在10日連續遭到20枚飛彈襲擊，而克里米亞也在10日晚間9點發生了幾起爆炸，其中包括俄羅斯黑海艦隊總部塞瓦斯托波爾（Sevastopol）和一個俄羅斯軍營，不過，各方對克里米亞爆炸事件的說法不一，有媒體稱爆炸導致俄羅斯軍營有2人死亡，但也有媒體表示，軍營失火只是意外所致。

俄羅斯也在10日晚間持續以無人機襲擊南部城市敖德薩（Odesa），導致當地幾乎所有地區陷入停電。烏克蘭總統澤倫斯基隨後證實，在俄方以無人機襲擊敖德薩電網後，當地有150萬人沒有電力使用。

▲▼敖德薩電網遭襲，導致當地有150萬人無電可用。（圖／路透）

 

►超好用「抗菌洗衣精」特價必囤！加碼「奉天宮金虎爺手工皂」洗出好運

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
李蒨蓉曬17歲帥兒腹肌照！　狂吸1.2萬人點讚
傻眼！桃園女騎士臨停快車道「幫女兒穿外套」　畫面曝光
最肥不是珍珠！手搖飲加1配料「喝無糖也狂飆228大卡」
專家轟理科太太「無照諮商等同密醫」　揪違法關鍵
出獄開趴狂歡　台中男扒裙硬上傳播妹
武漢醫院大排長龍！　市民嘆：放開後全是發燒的
百萬火辣網紅「頭部中彈」　離奇陳屍豪宅

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美日高官通話！雷蒙多要求日本「共同響應」：限制半導體對中出口

4強最大黑馬！　摩洛哥教頭「接掌國家隊僅4個月」就創紀錄

飛彈無人機狂轟烏南！梅利托波爾燒成火海　敖德薩150萬人無電可用

才說有生命危險！百萬火辣網紅頭部中彈　離奇陳屍豪宅

尹錫悅示好習近平　韓中關係解套了嗎？優酷將上架韓劇《二十五》

完美預測比數！「人類章魚」8強戰命中一半　最大黑馬真的晉級

防白目男亂坐博愛座！光州地鐵「設感測器」羞恥警告：非孕婦請離開

媽偷吃25歲鮮肉一次就中　女兒收神秘簡訊才知身世！對比照太驚人

卡達變性公主驚爆逃家！「認了同性戀」求英國庇護：怕被父兄殺死

哈利爆不後悔拍攝紀錄片　盼「這2人」更瞭解他

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

正妹老師用節奏感句子互動　不吼叫也能吸引學生注意！

張棟樑再唱《當你孤單你會想起誰》　曝青春回憶「抄梁詠琪的歌詞追愛」

要蔡依林再演戲「下輩子！」　林柏宏靦腆：Jolin?..Jolin姐?

小S被預測「容易有一夜情」　臉紅問：一下下也不行嗎XD

美日高官通話！雷蒙多要求日本「共同響應」：限制半導體對中出口

4強最大黑馬！　摩洛哥教頭「接掌國家隊僅4個月」就創紀錄

飛彈無人機狂轟烏南！梅利托波爾燒成火海　敖德薩150萬人無電可用

才說有生命危險！百萬火辣網紅頭部中彈　離奇陳屍豪宅

尹錫悅示好習近平　韓中關係解套了嗎？優酷將上架韓劇《二十五》

完美預測比數！「人類章魚」8強戰命中一半　最大黑馬真的晉級

防白目男亂坐博愛座！光州地鐵「設感測器」羞恥警告：非孕婦請離開

媽偷吃25歲鮮肉一次就中　女兒收神秘簡訊才知身世！對比照太驚人

卡達變性公主驚爆逃家！「認了同性戀」求英國庇護：怕被父兄殺死

哈利爆不後悔拍攝紀錄片　盼「這2人」更瞭解他

3晚住宿+泰國來回機票每人24,999元　五星飯店雙12推跨國雙城遊優惠

父墓地銀爐遭貼「詭異女紙人」　內行人曝做這事

陸禁台貨風暴！　綠委提「1招」別無他法：台灣經貿轉骨時刻

最肥不是珍珠！手搖飲加1配料「喝無糖也狂飆228大卡」　

美日高官通話！雷蒙多要求日本「共同響應」：限制半導體對中出口

陸禁農漁產品改銷日本？　謝長廷強調品質：硬要靠人情有限

4強最大黑馬！　摩洛哥教頭「接掌國家隊僅4個月」就創紀錄

理科太太變「理財太太」！美女律師學她開課酸爆：灰色地帶賺最大

憂經濟衰退　美國安永宣布不發假期獎金

國際花毯節帶動新社觀光人潮　內行人還激推「2秘境」踩點

峮峮「29秒狂扭片」曝光！　「甜美笑容+好身材」吸28萬人

國際熱門新聞

踢走C羅嗨爆！球迷街頭慶祝遭「殘忍割喉」

女友妹妹太正　男滿腦子都是她：怎辦？

TikTok百萬網美真面目曝！　領獎畫面嚇壞網

烏無人機空襲俄國境內　爆是五角大廈默許

才說有生命危險　百萬火辣網紅陳屍豪宅

「人類章魚」8強戰猜對一半　比數竟完美命中

卡達變性公主求英國庇護：我怕被父兄殺死

NBA勇士隊前鋒遭爆「性侵女大生」

風暴過境後　海灘驚見200年古船

連體嬰上班12小時只領1份薪　悲慘過往曝光

下面痛爆！　26歲男「寄生蟲入侵睪丸」

習近平訪沙烏地阿拉伯　呼籲以人民幣買石油

媽偷吃25歲鮮肉中了　這張對比照太驚人

泰「靈媒獅」預測8強賽　「這4國」能晉級

更多熱門

相關新聞

美軍B-2轟炸機突故障　迫降跑道起火

美軍B-2轟炸機突故障　迫降跑道起火

美國密蘇里州懷特曼空軍基地10日一架B-2幽靈匿蹤戰略轟炸機飛行途中發生故障，緊急迫降跑道後起火。美軍第509炸彈聯隊（509th Bomb Wing）稍早已證實這起事故，強調已進入調查階段，無人傷亡。

烏無人機空襲俄國境內　爆是五角大廈默許

烏無人機空襲俄國境內　爆是五角大廈默許

網傳克里米亞俄軍軍營大火　數百人在營

網傳克里米亞俄軍軍營大火　數百人在營

教召全武行軍變超硬　PTT鄉民：投民進黨的結果

教召全武行軍變超硬　PTT鄉民：投民進黨的結果

北約秘書長憂俄烏戰爭失控　恐演變為歐洲大戰

北約秘書長憂俄烏戰爭失控　恐演變為歐洲大戰

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯敖德薩梅利托波爾

讀者迴響

熱門新聞

踢走C羅嗨爆！球迷街頭慶祝遭「殘忍割喉」

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

白癡公主咖啡廳才開10天！地主：不給租了

FB剩老人用？　鄉民揭2致命傷：都用抖音、小紅書

男友KTV廁所激戰小三　叫她在外面等

捕獲8點檔男星擺攤賣肉圓！摔馬脊椎變形沒戲拍

小新路跑負評爆炸　主辦單位回應

苗栗獅潭鄉發錢了　紓困金再一波！

百歲人瑞喜喪　子孫靈前打成一團鬧出人命

Wendy分手孫生後「飛泰國體驗第一次」！

內褲「壽命極限」沒破也要換！醫搖頭：穿太久釀4下場

洪榮宏和嘉賓太親密　嫩妻衝上台

凱恩罰丟點球超懊悔　姆巴佩當場大笑

情侶機車雙載車禍！女友側坐仰摔慘遭聯結車輾斃

佩佩：乾脆給阿根廷冠軍！

更多

最夯影音

更多
王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！
刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面