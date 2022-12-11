家門口麒麟花被偷！高雄阿公怒報案：這是孫女的成長回憶

記者吳奕靖／高雄報導

這不是價格問題，而是保有珍貴的回憶！高雄市有一名陳先生向警方報案，表示放在家門口的麒麟花被偷走了，希望警方幫忙找回，警方在報案後隔天幫他找到竊賊跟被偷走的花，讓他很高興，一掃對治安不佳的印象。

▲方姓女竊賊犯案時的影像 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳先生是在11月24日晚間點多，發現放在家門口的一盆麒麟花被偷走了，這讓他非常生氣，直衝派出所報案，希望警方幫忙。陳先生強調，雖然被偷走的麒麟花值不了多少錢，可是意義非凡。原來種植麒麟花的那一年，剛好是心愛的孫女出生那一年，這盆麒麟花跟著孫女一起長大，就等於是孫女的另類成長回憶，非常珍貴。

▲被害人陳先生強調這盆麒麟花是孫女的成長回憶 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

員警聽完之後，立刻幫忙調畫面找尋竊賊身影，這才發現是一名64歲的方姓女子偷走，警方在方姓女子家中找到這盆麒麟花，方姓女子表示，犯案當天她騎車停在附近，走到被害人的家門口就順手偷走，偷竊的原因是「忍不住」，疑似有偷竊癖好，全案依照偷竊罪嫌移送法辦。

陳先生十分感動橋頭分駐所的員警辦案效率，強調他們在隔天就破案，不會因為案子大小就不重視，速度效率非常高，讓他一掃對橋頭地區治安不佳的印象。

▲被害人陳先生強調這盆麒麟花是孫女的成長回憶 。（圖／記者吳奕靖翻攝）