　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直擊／吳怡農掃街人氣旺！「鋼鐵農粉」愛相隨　人潮多交通一度打結

▲民進黨立委候選人吳怡農濱江市場掃街。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委候選人吳怡農濱江市場掃街。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農10日清晨至濱江市場掃街拜票，他表示，這次選舉時間短，因此要把握各種機會跟選民接觸。而吳怡農掃街人氣高，儘管飄著微微細雨，不少「農粉」仍一大早到場守候，甚至自備競選小物熱情應援。

吳怡農10日在當地里長跟議員當選人顏若芳陪同下，至濱江市場掃街拜票，他表示，這次選舉只剩短短四個禮拜，所以要把握各種機會跟選民接觸，拜託大家支持更理性、正向、乾淨的選舉。

而吳怡農掃街人氣高，不少攤商、民眾要求握手、合照，幾位「鋼鐵農粉」更是無役不與，吳怡農每場街頭開講、掃街拜票都到場支持，由於此次吳怡農選戰主打不掛看板、不插旗，這些熱情農粉還自備2020年吳參選立委時的旗幟跟競選小物，若有其他支持者希望一起搖旗，她們也會熱情借出，「但等一下要還我！」

但因每逢假日濱江市場人潮聚集，因為掃街團隊大陣仗及現場民眾的熱情，也造成市場交通一度打結，之後也在競選團隊志工協助下迅速排解，對此，吳怡農競選辦公室也回應，「不好意思，造成現場大家的不方便，當然我們都會再努力，需要調整的部分就盡量調整。」

▼吳怡農濱江市場掃街動線混亂，交通一度打結。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳怡農濱江市場掃街動線混亂，交通一度打結惹民怨。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委候選人吳怡農濱江市場掃街。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委候選人吳怡農濱江市場掃街。（圖／記者林敬旻攝）

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」5入超特價1080元！輕量好帶、直接微波超方便

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
下周冷空氣強襲！「急凍12度」最冷時間點出爐
世足最新預測！「葡萄牙大戰摩洛哥」分析數據曝光
男肛門痛飄異味！　醫示警：不治療恐敗血症
爸墓地銀爐被貼「詭異紙人」　內行驚曝恐怖作用
妹子和哥哥住…回家「秒脫內衣」激凸！　男友1句話惹眾怒
30歲人妻「坦承一夜情」　遭舉重壯夫勒頸險死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

上任後是否查弊案？　「重點在安全體檢」張善政：不會先入為主

松機遷不遷？王鴻薇酸找「邱國正補課」　吳怡農：她該問在地居民意見

幕後／王鴻薇拚陸戰！　蔣萬安下令幕僚「全力支持」總動員　

幕後／聖誕節上演議長改選戰　誰掌議會龍頭助蔣萬安、張善政推政策

召開黨部主委檢討會　鄭文燦：徹底反省才有再生、再起的機會

直擊／吳怡農掃街人氣旺！「鋼鐵農粉」愛相隨　人潮多交通一度打結

「全台唯一水產品」可銷中國大陸　業者：就是表單如實填寫

無助兩岸往來！大陸再禁台酒飲料輸入　總統府：全力協助業者

自曝最感謝黃珊珊一件事　柯文哲：每個未決案「都想當腫瘤切掉」

陸禁輸入台酒飲料　謝長廷估中「經濟出問題」：他們外匯不夠

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

逛動物園遇烏龜翻車 四腳朝天狂揮小手收

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

男學生們接力灌籃秀英姿！　網歪樓：玩音遊的感覺很強

影片曝！醋男持3槍轟小王　警駁火「嫌頭中彈」命危

愛貓少女抱走「流浪黑貓」　2個月後警找上門被法辦！

上任後是否查弊案？　「重點在安全體檢」張善政：不會先入為主

松機遷不遷？王鴻薇酸找「邱國正補課」　吳怡農：她該問在地居民意見

幕後／王鴻薇拚陸戰！　蔣萬安下令幕僚「全力支持」總動員　

幕後／聖誕節上演議長改選戰　誰掌議會龍頭助蔣萬安、張善政推政策

召開黨部主委檢討會　鄭文燦：徹底反省才有再生、再起的機會

直擊／吳怡農掃街人氣旺！「鋼鐵農粉」愛相隨　人潮多交通一度打結

「全台唯一水產品」可銷中國大陸　業者：就是表單如實填寫

無助兩岸往來！大陸再禁台酒飲料輸入　總統府：全力協助業者

自曝最感謝黃珊珊一件事　柯文哲：每個未決案「都想當腫瘤切掉」

陸禁輸入台酒飲料　謝長廷估中「經濟出問題」：他們外匯不夠

豬肋排、肋眼牛排吃到飽！西門町飯店周五晚餐限定　千元就吃得到

林輝瑝赴陸選秀慘被網路霸凌　一滑上千則留言全罵他

哈利梅根不忍了！紀錄片私人影像爆爭議　發聲明回擊

天選之人！命理師曝12星座「尾牙抽中大獎秘訣」　1招數錢到手軟

正妹拒來往…恐怖網友暴走　連2天爬窗進屋硬脫褲：爽完讓妳死

台南做工行善團修繕趕工　助弱溫暖好過冬

生日趴募得超過3百萬！「魔獸」霍華恢復團練復出時間曝

狂籌浪浪手術費被酸爆！8個月後驚呆「他爽中樂透頭獎」

世足8強矛盾對決！　運彩老手「不藏私」攻略一次看

遺憾今年沒幫到富邦　高孝儀等機會：把優點放大

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

政治熱門新聞

郭正亮爆賴清德2024副手人選　可能會是「她」

全台唯一水產品輸陸　業者：就是表單如實填寫

嘉義候選人穿運動內衣　露出南半球做瑜珈

王鴻薇、王世堅選後首同台！　「共同目標是讓蘇貞昌下台」

酒也喝不得！中國再禁台啤、高粱　他轟：經典「養套殺」

「城中城大火」監察院糾正高雄市　市府：持續改善

藍綠執政縣市、得票率、議會席次消長一次看

傳多位局處長被蔣萬安鎖定留任　柯文哲：我的局處長太優秀了

國民黨2024誰出線？　綠委估「他」對民進黨威脅最大

敗選檢討首次開會　鄭文燦邀各縣市黨部主委暢所欲言

表態了？　趙少康：若我當總統「役期回歸4個月絕不延長」

高虹安首波小內閣名單出爐！

「農婦都不見了」　沈富雄評吳怡農只給「這分數」

吳怡農一周內兩度槓記者！　黃揚明：荒腔走板已有人介入處置

更多熱門

相關新聞

幕後／王鴻薇拚陸戰！　蔣萬安下令幕僚「全力支持」總動員　

幕後／王鴻薇拚陸戰！　蔣萬安下令幕僚「全力支持」總動員　

台北市第三區立委選戰開跑，身為「蔣萬安接班人」的國民黨參選人王鴻薇近期勤跑基層，展開陸戰攻勢。據了解，蔣萬安已下指令要求過去打贏市長選戰的競選團隊「全力支持、全力幫忙」，包含媒體聯繫、行程規劃等工作，均由蔣團隊接手，近日王在各大路口掃街、拜票，也都可以見到蔣幕僚身影。

「農婦都不見了」　沈富雄評吳怡農只給「這分數」

「農婦都不見了」　沈富雄評吳怡農只給「這分數」

酸爆吳怡農拋松機遷建政見　王鴻薇點1關鍵：國防部該幫他補課了

酸爆吳怡農拋松機遷建政見　王鴻薇點1關鍵：國防部該幫他補課了

遭李明哲爆常上中共官媒節目　王鴻薇批：政治性操作

遭李明哲爆常上中共官媒節目　王鴻薇批：政治性操作

吳怡農遲到、嗆記者「道歉」了！　王鴻薇：請管理情緒

吳怡農遲到、嗆記者「道歉」了！　王鴻薇：請管理情緒

關鍵字：

吳怡農王鴻薇立委補選

讀者迴響

熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

教召男揍班長！軍方要他關5年被駁回

鍾明軒驚出車禍！

玖壹壹健志「私訊梅西」被回了！

中居正廣傳罹癌停工到年底！　「近照快成皮包骨」日網憂

女友妹妹太正　男滿腦子都是她：怎辦？

LINE「1按鍵露餡」好老公狂約砲！妻哭：好噁心

快訊／芝妍連換5套「水藍色婚紗絕美」！

苗栗獅潭鄉發錢了　紓困金再一波！

整場出現18張黃牌　梅西怒轟裁判

獨居老人困收納箱4天　見警忍不住哭

男友曾是玩咖！她開床頭櫃失眠了

金鐘主持人驚爆「正在偷吃」！

阿根廷英雄梅西寫3紀錄！　賽後卻因1件事暴怒

秦綾謙惹不起！　女醫酸爆廖科溢

更多

最夯影音

更多
孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」
Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面