直擊／吳怡農掃街人氣旺！「鋼鐵農粉」愛相隨　人潮多交通一度打結

▲民進黨立委候選人吳怡農濱江市場掃街。（圖／記者林敬旻攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農10日清晨至濱江市場掃街拜票，他表示，這次選舉時間短，因此要把握各種機會跟選民接觸。而吳怡農掃街人氣高，儘管飄著微微細雨，不少「農粉」仍一大早到場守候，甚至自備競選小物熱情應援。

吳怡農10日在當地里長跟議員當選人顏若芳陪同下，至濱江市場掃街拜票，他表示，這次選舉只剩短短四個禮拜，所以要把握各種機會跟選民接觸，拜託大家支持更理性、正向、乾淨的選舉。

而吳怡農掃街人氣高，不少攤商、民眾要求握手、合照，幾位「鋼鐵農粉」更是無役不與，吳怡農每場街頭開講、掃街拜票都到場支持，由於此次吳怡農選戰主打不掛看板、不插旗，這些熱情農粉還自備2020年吳參選立委時的旗幟跟競選小物，若有其他支持者希望一起搖旗，她們也會熱情借出，「但等一下要還我！」

但因每逢假日濱江市場人潮聚集，因為掃街團隊大陣仗及現場民眾的熱情，也造成市場交通一度打結，之後也在競選團隊志工協助下迅速排解，對此，吳怡農競選辦公室也回應，「不好意思，造成現場大家的不方便，當然我們都會再努力，需要調整的部分就盡量調整。」

▼吳怡農濱江市場掃街動線混亂，交通一度打結。（圖／記者林敬旻攝）

