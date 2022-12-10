共軍再擾台！無人機入西南空域　國軍偵獲11共機、4共艦侵台海

▲中共15機艦台海周邊活動。（圖／國防部提供）



實習記者李密／台北報導

國防部10日上午指出，昨早6時至今早6時為止，偵獲共機11架次、共艦4艘次，持續在台海周邊活動，其中進入西南空域1架次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

從國防部公布的航跡示意圖來看，1架「BZK-005」無人機進入台灣西南空域，並依相同路線折返。國防部在24小時內共偵獲11架共機、4艘共艦在台海周邊活動。

面對上述共機、共艦侵擾，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。