運動會正刺激！女高中生突倒地沒呼吸心跳　休假消防員救回一命

▲夏原立替女學生CPR急救後，準備上救護車。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名消防員夏原立日前趁著休假日，到兒子的學校參加校慶運動會，正當大隊接力正刺激緊張時，一名女學生突然倒地沒了呼吸心跳，他立即施予CPR並聯絡119將該名學生送到醫院，成功從鬼門關前拉回一命。

夏原立任職於高雄市政府消防局瑞隆分隊，擔任小隊長職務，擁有豐富的救災救護經驗，並取得高級救護技術員的證照。

上月夏原立參加兒子的高中校慶運動會，目擊一名參賽女學生接手接力棒時突然倒地，夏原立立即上前查看，發現疑似是癲癇發作，並評估該名學生的生命徵象，不料該學生突然意識轉變，再次評估已無呼吸、脈搏。

夏原立立即施予CPR，並請校方人員協助撥打119報案，隨後瑞隆分隊救護車抵達現場，並與夏原立輪替實施CPR及AED電擊後立即送往醫院，所幸該名學生於抵達醫院前已恢復了呼吸、脈搏。

▲女學生和家人特別向夏原立(右二)與當日出勤的救護人員王振宇(右1)表達感謝。（圖／記者許宥孺翻攝）

夏原立表示，該名學生與兒子是隔壁班的同學，事發當下並沒有多想，只知道一定要挽救這條年輕的生命，後來得知其出院後恢復狀況良好，感到非常地欣慰，而該名學生也在出院後在家屬的陪伴下至瑞隆分隊向夏原立及當日出勤的救護人員王振宇、朱伯翰表達謝意。

瑞隆分隊長朱震表示，夏小隊長於休假期間見義勇為，成功搶救年輕生命，身為同事的我們都與有榮焉，也期望分隊同仁能持續精進自身職能，發揮一名消防人員真正的價值。