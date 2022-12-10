酒類、飲料也遭禁！陸回覆曝原因

▲中國禁止我產品輸入，這次傳出台啤、金門高梁以及多家飲料廠受影響，資料照。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸海關總署日前無預警禁止台灣午仔魚、秋刀魚等水產品進口，今再傳出禁止台灣酒類、飲料進口。衛福部食品藥物管理署今（10）日說明，初步清查12月9日受影響以黑松股份有限公司為主，包含咖啡飲料、茶飲料、碳酸飲料等。昨日晚間也收到中方回覆，有346補件不符需修改，至於需補件原因則是「相關標示和文字不符要求」。

中國大陸要求全世界所有輸銷中國大陸之食品生產、加工、貯存企業須向中國大陸海關總署申請註冊。台灣方面的業者雖然進行補件，但8日傳出魷魚、秋刀魚、午仔魚等多項水產品遭暫停輸中，衛福部長薛瑞元昨日說明，已經發信與中方聯繫，希望說明有何缺失，但9日又進一步得知酒類、飲料也受影響。

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衛福部次長王必勝表示，針對輸入中國產品註冊的事宜，昨天下午有收到中國回覆相關未通過名單，不單有水產品，食藥署正在加班正在整理資料。

食品藥物管理署食品組副組長鄭維智受訪表示，國內先前就已經有飲料業者受影響暫停輸入，包含維他露、泰山、金門海峽開發、大西洋股份有限公司的產品，至於12月9日進一步公布受到影響的則是黑松，包含其咖啡飲料、茶飲料、碳酸飲料都暫停進口。

鄭維智說，根據中方昨日回覆，7/1~8/31這段區間有遞交申請新案465件，其中119件給予註冊，另外346補件不符需修改提交。業者如果要詢問詳細的消息，食藥署已設置專線，可撥打0809-099-908。

至於不符規定原因，鄭維智表示，依據過去聯繫，中方僅有說明「補件相關標示和文字不符要求」。另傳出部分原因可能與註冊資料出現「中華民國」，而非「中國台灣」有關，是否就是文字不符的原因？鄭維智則表示，食藥署有向中方詢問不符要求狀況，但中方都沒有回應，所以是否這個原因也不得而知。

▼大批酒類、飲料被暫停進口。（圖／大陸海關總署）

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