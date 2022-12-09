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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「暫停進口」台食品為優化註冊程序　國台辦：立即停止政治操弄

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2022.9.14） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸海關總署昨（8）日無預警禁止進口台灣午仔魚、秋刀魚等水產品，陸委會表示遺憾與不滿，呼籲陸方不要為兩岸貿易往來製造障礙。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（9日）晚間最新回應強調，這是正常的食品安全監管措施，希望台灣食品企業盡快向有關主管部門提供符合要求的企業註冊信息。她也正告台灣有關部門，停止任何政治操弄，「不要做任何損害島內業者的蠢事。」

朱鳳蓮表示，大陸暫停進口台灣午仔魚（陸稱馬友魚）、秋刀魚、魷魚等水產品的報導與事實不符，所謂「嚴正抗議」更是無理取鬧。

朱鳳蓮進一步稱，為落實《食品安全法》及其實施條例等規定，海關總署於2021年4月發佈《進口食品境外生產企業註冊管理規定》（海關總署第284號令），自2022年1月1日起實施。該規定優化了註冊程序，對不同類別境外生產企業實施分類管理，明確了企業主體責任和所在地主管部門監管責任，也有利於保障消費者食品安全。

▲▼ 北京海鮮市場賣台灣屏東午仔魚 。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣屏東午仔魚在大陸很受歡迎 。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮稱，有關主管部門已通過既有聯繫渠道向台方通報有關事項和要求，並按照有關規定處理台灣輸大陸食品生產企業註冊。已按要求更新註冊信息並審核通過的企業一直對大陸保持正常出口。所謂「無預警禁止進口」純屬刻意炒作。

她強調，「部分台灣輸大陸食品企業註冊信息不完整，不符合大陸方面要求，有關主管部門暫未對這些企業給予註冊。這是正常的食品安全監管措施。希望台灣食品企業盡快向有關主管部門提供符合要求的企業註冊信息。」

最後，朱鳳蓮指出，「我們正告島內有關部門，立即停止任何政治操弄，不要做任何損害島內業者的蠢事。」

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