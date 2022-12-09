　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

直擊！北京賣屏東午仔魚　簡體標籤有「TAIWAN」陸魚販不知被禁

記者任以芳／北京報導

大陸海關總署昨8日無預警暫停進口台灣漁水產加工品入關，包括午仔魚（陸稱馬友魚）、秋刀魚和魷魚影響最大。《東森新媒體ETtoday》記者今（9）日走訪北京海鮮市場，發現好幾攤業者都有賣午仔魚，保鮮盒上簡體字標籤的生產地區來自「台灣屏東」，TAIWAN字樣也沒有改。魚販表示，「不清楚也沒聽說午仔魚暫停進口的消息，北京銷量很好，如果真的被禁影響很大。」

▲▼ 北京賣午仔魚 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京海鮮市場目前賣台灣屏東午仔魚的庫存。（圖／記者任以芳攝）

台灣水產品出口到大陸的品項有99.9%全軍覆沒，只剩下一家業者沒有被「暫停進口」，針對這波「禁令」大陸海關沒有公開說明。農委會也表示台灣水產品暫停輸出大陸，以午仔魚（陸稱馬友魚）、魷魚、秋刀魚影響最大，預估衝擊60多億元水產品銷量。

台灣水產品除了石斑魚，午仔魚銷往大陸市場也不錯。午仔魚是一種多脂肪的魚類，在廣東、湛江一帶很受歡迎度，後來流行全大陸。由於每年捕撈量很少，天然野生的數量更少，必須靠進口，台灣成為主要產地來源之一。

▲▼ 北京賣午仔魚 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 11/12台灣出口到大陸的午仔魚，簡體字標籤可見生產地區是台灣屏東，TAIWAN也沒更改。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪北京老字號京深海鮮市場，近期疫情政策剛鬆綁，魚攤販大概只開張一半，大部分賣鮮蝦、貝類比較多。繞著市場走一圈，部分生鮮魚貨攤商都有販賣午仔魚，有些是大陸原產地，其中也包含來自「台灣屏東」的午仔魚。

記者發現，其中一家魚攤販的午仔魚保鮮盒內留有生產地區標籤，品名冷凍馬友魚，生產地區來自「台灣屏東」，並沒有改成中國台灣，甚至英文「TAIWAN」字樣清楚可見。

再仔細看該批午仔魚的標籤，目的地是中華人民共和國，生產業者「隆發」就是來自台灣屏東的企業。這批魚貨在生產日期是11月12日，保存期限是14天，這也顯示至少11月中以前，台灣午仔魚銷往大陸都算正常。

▲▼ 北京賣午仔魚 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 台灣午仔魚銷往大陸市場不錯。（圖／記者任以芳攝）

當記者詢問，北京海鮮市場是否聽說午仔魚被暫停進口消息？魚販表示，「沒有聽到相關訊息，馬友魚幾乎天天都有，北京疫情嚴重後（大約11月底），魚貨才開始發不過來。」

另一家魚販回答，「不清楚台灣那邊被暫停進口，我們都還叫得到貨，如果真的被禁止，影響很大，馬友魚銷量不錯。」

據了解，北京民眾經常購買午仔魚，一方面口感和營養價值都不錯，一斤平均價格25到50元人民幣不等，換算最貴大約200多台幣，算是中高價的魚類。

由於北京11月底疫情嚴峻，海鮮市場被迫關閉，生鮮魚貨只能先冷藏，直到這兩天北京宣布鬆綁政策，業者才重新營業。這段期間大概空窗2星期都沒有叫貨，大部分魚販還在銷原本的庫存，加上台灣午仔魚被禁止是昨天消息，預估一周後正式衝擊大陸午仔魚進貨市場，唯一替代方案只有本地午仔魚，但數量有限。

▼ 台灣午仔魚在大陸銷量不錯 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京海鮮市場賣台灣屏東午仔魚 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 台灣水產品進口到大陸99.9％被禁 止 。（圖／台商提供）

▲業者無預警被禁，目前台灣水產品有99.9％品項被暫停輸往大陸。（圖／台商提供）

目前，台灣水產品在大陸海總署登記共有890個品項，從11月18號統計到今8日又新增105筆品項被禁止，總共889項暫停進口到大陸，受影響比例高達99.9%。截至目前只剩一間業者台灣「味一食品」存活，該公司魚鬆相關產品可以進口到大陸，其他台灣水產品全軍覆沒， 受創最嚴重集中在屏東、高雄一帶的農民。

另外，台灣生產商在大陸海關總署登記總共是3232個品項，從11月18日至今有2199品項禁止進口到大陸，受影響率高達65%。根據台商提供部分名單顯示，從今年8月到11月8日：

特殊膳食類總登記項目數464，目前暫停進口項目數是385項，受影響率83%。
堅果類品項總登記數是8項，目前暫停進口項目數是7項，只剩1項銷往大陸。
乾果類品項總登記數是72項，目前暫停進口項目數63項，只剩9項銷往大陸。
未烘培咖啡豆可可豆總登記項目數108，目前暫停進口項目數 104項，受影響率96%。
水產品總登記數是890，目前暫停進口項目數 889項，只剩下一個魚鬆品項，整體影響率是99.9%，是所有台灣進口食品中最慘的品項。

▼ 台灣水產品只剩一家魚鬆品項可出口到大陸 。（圖／台商提供）

▲▼ 台灣水產品進口到大陸99.9％被禁 止 。（圖／台商提供）

►52歲江宏恩大秀腹肌身材超好！秘密是「日安塑崩錠」

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
快訊／富邦悍將釋出9人！　高國輝等5人沒列入名單
廖科溢長相PR多少？鄉民反推「1人」氣質大勝：書堆砌出來的
10多歲少女爆6症狀就醫　「雙側肺浸潤」染A流住加護
恥度爆高！「好市多聯名款1神物」大改版　老婆嗆不准買
「松山飛羽田2253元」爽訂9張機票！他看明細崩潰　沒去還虧
快訊／新北36歲失業女　從16樓墜落死亡
善心刈包吉復出！　免費送500個便當時間、地點曝
小彬彬3度離婚　小小彬曾虧「希望他不要一直換老婆」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港專家：大陸選擇冬天放寬防疫　恐出現疫情「海嘯式爆發」

防疫急轉彎！陸專家：無症狀感染者「不是病人」

直擊！北京賣屏東午仔魚　簡體標籤有「TAIWAN」陸魚販不知被禁

廣東前公安廳長李春生主動投案　曾帶隊滅「冰毒教父」被拍成電影

小姨慘背「拐賣外甥」黑鍋22年　他終於現身說出「超扯真相」

陸國產大型客機C919正式交付東航　2023春季「北上廣深」航線首秀

沒錢坐車啊老闆！他衝髮廊下跪討錢　得手突變臉比「耶」店家傻眼

疑酒後遭輪流性侵！少女「慘死旅館」身分曝　警逮捕3人1人為學生

會沙烏地阿拉伯王儲　習近平：中方把對沙關係置於「外交全局」

澳門全面取消入境後核酸、快篩要求　台灣入境維持5天集中隔離

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

穿暴龍裝亂入大自然！　露營區熱舞、草原騎馬

賓士被偷襲反咬無辜虎斑　牠傻眼怒伸毛掌巴下去！

秀分局長合照、堵蘭小明拍攝　網紅烏鴉涉黑遭逮3萬元交保

女生只擦紅色口紅=濃妝？　她精心打扮...男友：淡妝

港專家：大陸選擇冬天放寬防疫　恐出現疫情「海嘯式爆發」

防疫急轉彎！陸專家：無症狀感染者「不是病人」

直擊！北京賣屏東午仔魚　簡體標籤有「TAIWAN」陸魚販不知被禁

廣東前公安廳長李春生主動投案　曾帶隊滅「冰毒教父」被拍成電影

小姨慘背「拐賣外甥」黑鍋22年　他終於現身說出「超扯真相」

陸國產大型客機C919正式交付東航　2023春季「北上廣深」航線首秀

沒錢坐車啊老闆！他衝髮廊下跪討錢　得手突變臉比「耶」店家傻眼

疑酒後遭輪流性侵！少女「慘死旅館」身分曝　警逮捕3人1人為學生

會沙烏地阿拉伯王儲　習近平：中方把對沙關係置於「外交全局」

澳門全面取消入境後核酸、快篩要求　台灣入境維持5天集中隔離

狂燒5000多坪！俄購物中心淪火海1死　屋頂坍塌火勢瞬間蔓延

中國又突禁水產　蔡英文：這樣做法對兩岸貿易沒幫助

蘇貞昌提醒賴清德選黨魁「有利有弊」　王世堅嗆蘇揆：賴著不走全是弊

「雲端發票百萬獎」同地點狂開6張...他疑黑箱！網白眼曝真相

小資夫妻終於要買房！見「1慘況」猶豫了　網爆共鳴：真的想哭

西定河「橋下污水+巨鼠亂竄」登美版PTT　基隆市政府回應了

美英澳日最怕「台灣交通1問題」　日政府15點警示！網苦笑認證

生日禮物「收到股票」會開心？一票人見這檔價值狂讚：我也想要

陌生男穿內褲躺前妻家　醋男抓狂「131刀狂砍」冷血門把吊死他

前桃猿董子浩回母校執教　爸爸當村長盼留人才在家鄉

小巷遇「假摔哥」move倒地！ 連狗都懶得理...網笑瘋:剛入行

大陸熱門新聞

百萬網紅直播被當街刺死！　竟是同行為了4萬元下毒手

快訊／台水產品99.9％全軍覆沒！

童頭塞電鍋下場悲劇　影片笑翻網

遭公公鐵鏟爆頭！失聰人妻臉掛血瀑布驚恐求救

酒後遭輪流性侵！少女慘死旅館身分曝光

直擊！北京賣屏東午仔魚　

中國影響力指數 台灣媒體受影響程度世界第一

世足運彩賺12萬！他嫌少衝彩券行砸店

小姨背拐賣外甥黑鍋　他22年後現身曝真相

半夜劇痛一摸滿手血　竟是老鼠咬

OL「每天準時下班」遭關切　網：要給加班費？

廣東前公安廳長李春生主動投案 曾帶隊滅「冰毒教父」被拍成電影

澳門全面取消入境後核酸、快篩要求　台灣入境維持5天集中隔離

北京新宣布「境內抵京不用3天3檢」

更多熱門

關鍵字：

北京、午仔魚馬友魚

讀者迴響

熱門新聞

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

老公1前戲被嫌髒　人妻：怎麼辦

快訊／王大陸認愛大馬女神！

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

賈永婕搭機「我中頭獎了」！

房東噁傳「打手槍3次」　單身妹入住更崩潰

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

小彬彬3度結婚突認「要離婚了」！

百萬YTR HOOK突披婚紗！

23軍校生操過頭　橫紋肌溶解慘洗腎

殉情案反轉成殺人起訴！　罔腰痛心：我的好友就這樣走了

租1.5坪房！男住院未付租金被告　房東慘了

NMIXX重點成員突退團！JYP：已解約

2022年離開的19顆星！艾成墜樓輕生最震撼

更多

最夯影音

更多
我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面