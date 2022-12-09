直擊！北京賣屏東午仔魚　簡體標籤有「TAIWAN」陸魚販不知被禁

記者任以芳／北京報導

大陸海關總署昨8日無預警暫停進口台灣漁水產加工品入關，包括午仔魚（陸稱馬友魚）、秋刀魚和魷魚影響最大。《東森新媒體ETtoday》記者今（9）日走訪北京海鮮市場，發現好幾攤業者都有賣午仔魚，保鮮盒上簡體字標籤的生產地區來自「台灣屏東」，TAIWAN字樣也沒有改。魚販表示，「不清楚也沒聽說午仔魚暫停進口的消息，北京銷量很好，如果真的被禁影響很大。」

▲ 北京海鮮市場目前賣台灣屏東午仔魚的庫存。（圖／記者任以芳攝）

台灣水產品出口到大陸的品項有99.9%全軍覆沒，只剩下一家業者沒有被「暫停進口」，針對這波「禁令」大陸海關沒有公開說明。農委會也表示台灣水產品暫停輸出大陸，以午仔魚（陸稱馬友魚）、魷魚、秋刀魚影響最大，預估衝擊60多億元水產品銷量。

台灣水產品除了石斑魚，午仔魚銷往大陸市場也不錯。午仔魚是一種多脂肪的魚類，在廣東、湛江一帶很受歡迎度，後來流行全大陸。由於每年捕撈量很少，天然野生的數量更少，必須靠進口，台灣成為主要產地來源之一。

▲ 11/12台灣出口到大陸的午仔魚，簡體字標籤可見生產地區是台灣屏東，TAIWAN也沒更改。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪北京老字號京深海鮮市場，近期疫情政策剛鬆綁，魚攤販大概只開張一半，大部分賣鮮蝦、貝類比較多。繞著市場走一圈，部分生鮮魚貨攤商都有販賣午仔魚，有些是大陸原產地，其中也包含來自「台灣屏東」的午仔魚。

記者發現，其中一家魚攤販的午仔魚保鮮盒內留有生產地區標籤，品名冷凍馬友魚，生產地區來自「台灣屏東」，並沒有改成中國台灣，甚至英文「TAIWAN」字樣清楚可見。

再仔細看該批午仔魚的標籤，目的地是中華人民共和國，生產業者「隆發」就是來自台灣屏東的企業。這批魚貨在生產日期是11月12日，保存期限是14天，這也顯示至少11月中以前，台灣午仔魚銷往大陸都算正常。

▲ 台灣午仔魚銷往大陸市場不錯。（圖／記者任以芳攝）

當記者詢問，北京海鮮市場是否聽說午仔魚被暫停進口消息？魚販表示，「沒有聽到相關訊息，馬友魚幾乎天天都有，北京疫情嚴重後（大約11月底），魚貨才開始發不過來。」

另一家魚販回答，「不清楚台灣那邊被暫停進口，我們都還叫得到貨，如果真的被禁止，影響很大，馬友魚銷量不錯。」

據了解，北京民眾經常購買午仔魚，一方面口感和營養價值都不錯，一斤平均價格25到50元人民幣不等，換算最貴大約200多台幣，算是中高價的魚類。

由於北京11月底疫情嚴峻，海鮮市場被迫關閉，生鮮魚貨只能先冷藏，直到這兩天北京宣布鬆綁政策，業者才重新營業。這段期間大概空窗2星期都沒有叫貨，大部分魚販還在銷原本的庫存，加上台灣午仔魚被禁止是昨天消息，預估一周後正式衝擊大陸午仔魚進貨市場，唯一替代方案只有本地午仔魚，但數量有限。

▼ 台灣午仔魚在大陸銷量不錯 。（圖／記者任以芳攝）

▲業者無預警被禁，目前台灣水產品有99.9％品項被暫停輸往大陸。（圖／台商提供）

目前，台灣水產品在大陸海總署登記共有890個品項，從11月18號統計到今8日又新增105筆品項被禁止，總共889項暫停進口到大陸，受影響比例高達99.9%。截至目前只剩一間業者台灣「味一食品」存活，該公司魚鬆相關產品可以進口到大陸，其他台灣水產品全軍覆沒， 受創最嚴重集中在屏東、高雄一帶的農民。

另外，台灣生產商在大陸海關總署登記總共是3232個品項，從11月18日至今有2199品項禁止進口到大陸，受影響率高達65%。根據台商提供部分名單顯示，從今年8月到11月8日：

特殊膳食類總登記項目數464，目前暫停進口項目數是385項，受影響率83%。

堅果類品項總登記數是8項，目前暫停進口項目數是7項，只剩1項銷往大陸。

乾果類品項總登記數是72項，目前暫停進口項目數63項，只剩9項銷往大陸。

未烘培咖啡豆可可豆總登記項目數108，目前暫停進口項目數 104項，受影響率96%。

水產品總登記數是890，目前暫停進口項目數 889項，只剩下一個魚鬆品項，整體影響率是99.9%，是所有台灣進口食品中最慘的品項。

▼ 台灣水產品只剩一家魚鬆品項可出口到大陸 。（圖／台商提供）