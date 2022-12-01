連一鮑魚前老闆炒TDR判18年　二審法律教授再出庭：他是代罪羔羊

▲連一鮑魚前老闆鍾文智涉炒TDR，高院二審傳法律教授戴銘昇當鑑定人 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

2021年3月，連一鮑魚前老闆鍾文智，因涉嫌操作「台灣存託憑證」（TDR），遭台北地院法官重判他18年有期徒刑。鍾男不服判決提出上訴，今（1日）下午高院二審開庭，傳訊鑑定人文化大學法律系教授戴銘昇到庭，戴再次強調，美國與日本發行的信託憑證都屬於該國的有價證券，實在沒有理由認定TDR在台灣是國外有價證券。

由於「TDR是否為《證交法》規定範疇？」、「第900號公告是否合用？」至今仍未有定論的情況下，鍾男的案件成為司法、行政權衝突下的代罪羔羊，但戴銘昇認為，TDR原本是為「外國發行人在台灣發行的股票，應屬台灣有價證券。」

戴銘昇教授出席高院二審，提出他曾經發出的多篇文章指明，《證券交易法》未將TDR明文入法，以致有違法律明確性、授權明確性及罪刑法定原則等違憲疑慮。他也強調，台灣第一檔台灣存託憑證（TDR）在1998年上市「福雷電TDR」，主管機關是在1987年9月12日發布第900號公告，怎麼可能會預先將TDR納入規範，而且第900號公告的適用前提是「外國有價證券」，因此，TDR根本尚未被台灣法令核定為適用於《證券交易法》的有價證券。

鍾文智是在2010年、2011年間，涉嫌操作6檔TDR股票，經過台北地院長達5年的審理後，在2021年依《證交法》重判18年徒刑，但荒謬的是，法官當時只憑鑑定人的意見，竟引用爭議性極大的財政部第900號公告，認為TDR是外國有價證券，判處鍾男18年徒刑，高等法院審判長將在9日再傳喚2名鑑定人到庭。