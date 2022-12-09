朱立倫、郭台銘、侯友宜誰戰2024？　綠委估「他」對民進黨威脅最大

▲國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

九合一大選落幕，各界將視線放到2024年總統大選，相較民進黨2024幾乎定於一尊，國民黨內則是山頭林立，黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘由誰出線、爭取2024總統大位引發關注，對此，民進黨立委許智傑9日分析，郭台銘參選可能性偏低，但若出馬角逐，可能吸收中間及年輕選票，對民進黨相當不利。

對於國民黨2024可能人選，包含在九合一取得重要戰果的朱立倫、政治實力雄厚的侯友宜、備具人望的郭台銘，許智傑表示，朱立倫掌握黨機器，雖然過去歷經換柱、落跑市長、甚至被嘲諷是「邊緣倫」等負評，但2022九合一大勝造就逆轉，若掌握提名機制，非常有可能量身打造制度，由他自己出馬角逐，「我個人也最期待朱立倫代表國民黨。」

許智傑指出，侯友宜累積超高支持度，狂吸本土派選票，然而深藍對他相當不信任，國民黨很難提名非外省籍總統候選人，加上從核四公投、跟韓國瑜切割，都可能是他的罩門。

對於侯友宜參選正當性，許智傑分析，甫當選市長若落跑將是韓國瑜2.0，若提名採全民調，侯友宜出馬機會就很高。若當選之後補選可能得花近2億元，市政空轉及浪費公帑的質疑，可能就會圍繞整個選舉。

許智傑認為，郭台銘上次初選敗北後，淡出政壇許多，這次子弟兵高虹安競選也都沒有重出政壇輔選，他參選的可能性偏低；但若真的出馬角逐，正當性十足，可能吸收中間及年輕族群選票，「對民進黨相當不利，是相當有威脅性的對手！」

