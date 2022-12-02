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一早傳災情！基隆情人湖路段「水管破+客運刁車+車禍」塞爆了

▲▼ 。（圖／翻攝自基隆人）

▲基隆情人湖路段因水管破裂，路面變形隆起，造成一早大塞車。（圖／翻攝自基隆人）

網搜小組／鄺郁庭報導

臉書社團「基隆人」一早傳塞車災情！今（2日）清晨約5點出頭，有當地人回報「情人湖路段這，路面變形隆起，要經過的人請注意安全！辛苦警察大哥了。」沒想到之後又發生客運「刁車」和機車車禍，整個塞車塞到爆，基隆人也紛紛發文提醒，如果有走這一條路的話，最好繞道避開。

有基隆人上午5點18分發文，指出情人湖路段路面變形隆起，提醒經過的用路人要注意安全。結果接近7點的時候，有人陸續回報，「情人湖路口道路隆起，大武崙壅塞中」、「麥金路往二高大堵塞，客運刁車、機車車禍，建議繞路上二高吧」、「今天所有意外好像都發生了，道路底下水管爆裂、公車拋錨、車禍，三個惡夢一次來到。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自基隆人）

▲人員已到場搶修。（圖／翻攝自基隆人）

還有人表示，「早上帶孩子去上學，往基金一路就開始壅塞，接近大武崙就看到警察封路指揮交通，想說是不是麥當勞前又積水了，後看到的是水管破裂、道路隆起破裂，單向通車」，並提醒最好繞道避開，「我7:40回程市區的時候，汽車已經大排長龍到往長庚的圓環路口了。」

塞車也讓基隆人忍不住大抱怨，「黑色星期五」、「我早上塞車塞到油燈都亮了，現在停在長樂不敢走」、「全方向都塞爆，左轉車道經過五次綠燈還過不去」、「住在這5年，水管年年在破年年停水！一下武嶺街破，一下基金一路破，一年至少破2次」、「難怪剛剛出門一堆警察。」

▲▼ 。（圖／翻攝自基隆人）

▲有在地人分享避開塞車路段的走法。（圖／翻攝自基隆人）

其中，也有在地網友分享走法，「開車的朋友，基隆往金山方向，可以從基金一路國揚前面交流道上國三基金南下，下瑪東系統走台62線，在大埔交流道迴轉，再走台62線往萬里方向，就會接到基金二路，會比較快」、「北二高往北要到基金二路、金山、萬里，請在北上三公里下瑪東系統，接台62大埔交流道迴轉往萬里方向，就會接到基金二路。」

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關鍵字：

基隆人情人湖塞車壅塞車禍客運

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