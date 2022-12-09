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對戰「最強」巴西！魔笛最後一舞　克羅埃西亞主帥：沒什麼好怕

▲▼世足,克羅埃西亞。（圖／路透）

▲克羅埃西亞在pk賽擊敗日本晉級8強。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

被世足球迷稱作「PK賽王者」的克羅埃西亞將在9日晚間，對上本屆最有冠軍相的巴西，克羅埃西亞主帥達利奇表示，巴西確實是目前賽場上最強大的球隊之一，「但是我們不會屈服，要享受這場比賽，我們沒有什麼好怕。」

根據CNN報導，克羅埃西亞以務實的球風聞名，在過去5場世界盃的淘汰賽中，有4場進入延長賽，其中3場進入PK賽，而克羅埃西亞全都拿下勝利，這是個非凡的紀錄，代表著克羅埃西亞球員的信念、堅韌和經驗，主帥達利奇（Zlatko Dalic）知道，這支球隊必須在9日對戰巴西時充分展現這些特點。

▲▼克羅埃西亞主帥達利奇（Zlatko Dalic）。（圖／達志影像／美聯社）

▲克羅埃西亞主帥達利奇（Zlatko Dalic）。（圖／達志影像／美聯社）

達利奇接受媒體訪問時表示，「讓我們面對現實吧！巴西是世界盃最受歡迎、最強大也最好的國家隊，你看他們球員的選擇、素質、技術和價值，確實是非常可怕的。」達利奇說，克羅埃西亞確實面臨一場艱鉅的考驗，巴西有著自信和頂尖的球員，「但我們不會屈服，我們沒什麼好怕的。」

達利奇說，「我們需要帶著自信進入比賽，尋找我們的機會，享受與巴西的比賽，我相信我們可以挑戰他們，我們需要聰明地踢球，這場比賽不是五五波，但我們也絕不是局外人。」

▲▼克羅埃西亞「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）。（圖／達志影像／美聯社）

▲克羅埃西亞「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）。（圖／達志影像／美聯社）

本屆世足是許多老將的最後一舞，包含阿根廷的梅西、葡萄牙的C羅，就連克羅埃西亞「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）也不例外，已經37歲的他目前效力於西甲皇家馬德里，但在本屆賽事中，節奏已明顯跟不上年輕球員，大部分的時間都沒達到2018年的狀態。

然而克羅埃西亞仍舊挖掘出不少接棒人才，特別是現職效力於德甲RB萊比錫、年僅20歲的後衛格瓦迪奧爾（Josko Gvardiol），他是本屆世足最傑出的後衛之一，有望接棒魔笛，在未來幾年繼續帶領克羅埃西亞。

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▲▼ 2022卡達世足賽8強。（圖／ETtoday製）

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