靈媒預言：梅西將率阿根廷闖入決賽　迎戰「這國2比0」輸了

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靈媒預言：梅西將率阿根廷闖入決賽　迎戰英格蘭「2比0」輸了

▲▼阿根廷梅西。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西有機會率領阿根廷闖入決賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

卡達世界盃足球賽將於9日晚間進入8強戰，加拿大一名自稱曾精準預言911恐攻、黛安娜王妃過世的靈媒表示，他看見了一場「英阿大戰」，代表著英格蘭會和阿根廷爭冠，最後以2比0的分數奪下大力神盃。

根據《每日星報》報導，自稱「現代神鬼先知」的加拿大79歲靈媒卡爾（Anthony Carr）表示，英格蘭將在10日的比賽中擊敗法國，接著一路殺進決賽，三獅軍團會在冠軍賽中迎戰梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷，最終以2比0的分數奪下大力神盃。

▲▼上屆金靴獎得主、英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）。（圖／路透）

▲上屆金靴獎得主、英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）。（圖／路透）

卡爾說，「我不是一個足球迷，當我的年輕朋友跟我轉述這屆世界盃的事情時，我突然看見了1982年馬島戰爭的瞬間，我感到非常熟習，英格蘭跟阿根廷將再次戰鬥，但這次是在球場上，英格蘭將取得順利，自從我預測911後，再也沒有如此強烈的感覺了。」

馬島戰爭又稱福克蘭戰爭，指的是1982年4月到6月間，英國和阿根廷為爭奪福克蘭群島（Falkland Islands）的主權而爆發的一場戰事。

卡爾曾精準預測過許多世界大事，包含1997年黛安娜王妃過世、911恐攻等；他聲稱，在911發生前9個月就預見這場災難事件，「人們應該等待來自天上的徵兆，因為即將到來的事情將震驚整個世界，我們將對上帝感到恐懼。」

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▲▼ 2022卡達世足賽8強。（圖／ETtoday製）

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