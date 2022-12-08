2022高山茶都嘉義茶博會12／10登場　為期8天體驗茶時尚

▲▼ 2022高山茶都．嘉義茶博會12/10登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2022高山茶都．嘉義-茶．時尚」活動12月10日至18日將在中埔鄉農會金蘭分部隆重登場，縣長翁章梁與設計師陳俊良等各級民代貴賓，8日上午都出席記者會。

開場表演由嘉義在地二胡手鄭筠馨，以中式古典樂器演藝現代音律，呼應活動以時尚為年度主題，轉譯茶文化的新風格，期待在保有茶文化厚實人文與底蘊的同時，將茶文化以時尚風潮方式呈現，盼帶給民眾全新茶文化時尚美學和多重體驗。

翁章梁介紹，今年的主題訂為「茶時尚」，過去大家較常將時尚與咖啡連結，較少與茶連結，因此希望能顛覆大家對於茶的印象與觀念，在展覽中特別安排一間茗室，在此空間內能感覺到品茶過程中，將與環境、周遭的擺設結合，是種高級的享受。

2022高山茶都．嘉義-茶．時尚由東裝時代設計師陳俊良，帶領團隊操刀設計、策展，猶如以視覺寫詩，琢磨茶葉的馥郁芬芳，從質感細品時尚無畏經典，在茶色澤中迎向茶藝時尚的悠遠風光。

色彩系統以趙孟頫的「鵲華秋色圖」延伸，花青雜以石青色，傳達樹葉深淺明暗變化多端；染赭融以紅黃暖色，與茶葉沖出一幅人與山、水的對話，渲染一片；強烈配色展現時尚無謂態度，山林景緻呼應嘉義縣因國立故宮博物院南院區而坐擁豐富人文，也對應阿里山高山茶的優良品質與絕頂氣質。

「喝茶就是一種時尚！」陳俊良說，每個人家中或多或少有個飲茶的空間，可以花一點功夫整理茶室，成為朋友來到家中能夠好好品茶的地方！全世界最好的茶就在台灣，台灣最好的茶就在嘉義！因此特別在中埔農會內打造一間茗室，空間內也結合來自阿里山的白色蝴蝶蘭布置，期待帶領大家走進時尚茶文化內。

今年共有7個場館及1個戶外場區，分別有陳俊良設計師主力創作的「茶．時尚主題館」融合多項藝術作品在其中，承襲茶藝涵養及創新茶文化時尚格局；「茶．態度館」安排嘉義五大社區擺設茶席，讓民眾一品南道石棹、隙頂茶區的熱情好客，與北道太和、瑞里、瑞峰茶區的溫潤內省。

「茶．無限館」邀請茶藝老師趙蘭清及瓷器彩繪藝術家徐瑞芬聯手創造出茶生生不息的樣貌，強調茶文化之於生活的重要性，要以茶雅心，把文化傳承下去；「茶．生活ABC館」販售豐富多樣的茶文化創意商品，共譜一場多元嘉義茶文化的風采；「茶．風格館」茶席體驗帶您從燒水、洗茶、泡茶，每一道流程含蓄內斂。體驗百年前人品茶的儀軌。

戶外舞台有別以往的設計，將最具時尚符號的「Ｔ台」搬到會場，將於10日上午10點盛大舉行開幕儀式，帶來精彩的茗服時尚大秀，由有「時尚CEO」美稱的溫筱鴻老師，率領六大新銳設計師簡國彥、王子欣、柯瑋倫、葉佳靜、黃聖堯、謝怡君，展示專為本次活動設計的茗服，透過布料與剪裁訴說茶的各種故事與滋味。

12月10日至18日活動期間，安排平日一場、假日兩場的舞台演出，風格多變，精彩不斷，每天都值得期待； 以茶為經，時尚為緯，結合來自不同領域的美感、設計力、生活態度，共譜出2022高山茶都．嘉義-茶．時尚；藉由主題展館活動，規劃從茶之藝、茶之美、茶之道、茶之器四大主題切入，讓阿里山茶躍上時尚之流。