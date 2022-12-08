　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

秘魯政壇大地震　60歲副總統成國家首位女性領袖

▲▼博魯阿爾特（Dina Boluarte）。（圖／達志影像／美聯社）

▲博魯阿爾特（Dina Boluarte）宣誓就任成為秘魯獨立200多年來的首位女總統。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

秘魯政壇今天發生大地震，60歲、律師出身的副總統博魯阿爾特在頂頭上司卡斯蒂約因試圖解散國會而遭國會議員彈劾罷黜後，宣誓就任成為秘魯獨立200多年來的首位女總統。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，博魯阿爾特（Dina Boluarte）去年在總統大選中擔任左翼政治素人卡斯蒂約（Pedro Castillo）的搭檔。勝選後，精通西班牙語和克丘亞語（Quechua）的博魯阿爾特，在卡斯蒂約短暫執政期間身兼發展和社會包容部長。

▲▼卡斯蒂約（Pedro Castillo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡斯蒂約（Pedro Castillo）因試圖解散國會，遭國會議員彈劾罷黜。（圖／達志影像／美聯社）

秘魯官方安第那（Andina）通訊社報導，博魯阿爾特1962年5月31日出生於阿普里馬克（Apurimac）地區的查爾萬卡（Chalhuanca）。

她是一名律師，擁有利馬聖馬丁大學（San Martin de Porres University）公證和登記法（Notarial and Registry Law）碩士學位，且有超過18年的專業經驗。

此外，博魯阿爾特還擁有行政法和公共管理、憲法、憲法程序法和人權方面的專業文憑，不僅如此，她還是一名庭外調解員。

博魯阿爾特在擔任發展和社會包容部長期間，強調自己致力於服務赤貧和弱勢群體，並表示願意與相關人士合作。

博魯阿爾特反對卡斯蒂約試圖解散國會，她在推特（Twitter）發文說，「這加劇了政治和制度危機，秘魯社會必須嚴格遵守法律才能予以克服」。

博魯阿爾特在宣誓就任新總統之後表示，她的首要任務將是解決政府腐敗問題。

她說：「發生了一場未遂政變…但未在政壇和街頭引發回響。」博魯阿爾特呼籲政治休戰，以建立一個民族團結的政府。

她說：「懇請大家給我空間和時間，來拯救這個國家。」

楊永明20分鐘帶你聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►M.A.C六色遮瑕盤特價了！一盤搞定所有瑕疵，亮麗見人

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
快訊／被記1小過　陳檡文突宣布提早退休
獨／烏鴉被抓…蘭小明回應了！　爆和牛餐廳被潑蟑螂
IKEA絕版品出清！　下殺4折起
能寄杯！　超商「33元特大杯美式」連3天搶
快訊／警大校長陳檡文出入招待所　懲處出爐
不是梅西、姆巴佩　本屆世界盃FIFA認證「最強射門」是他
阿嬤去世10年神奇「復活」！開棺驚現容顏　站立家人幫穿衣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

溫馴拉布拉多也失控　女被好友寵物暴咬「撕掉上下唇」毀容

秘魯政壇大地震　60歲副總統成國家首位女性領袖

彭博：荷蘭可能配合美國　對中國「出口晶片設備」祭出嚴格管制

看好梅西帶隊奪冠！　阿根廷前總統：我們會選他當總統

阿嬤去世10年神奇「復活」！開棺驚現完美容顏　站立模樣彷彿重生

失蹤4歲男童離家15公里　奇蹟在「充滿鬣狗與豺狼荒野」生存6天

酒店辦婚宴收「140元紅包」！新郎怒轟賓客：拜託查清楚價位好嗎

水電工性侵101具女屍！D槽存81萬筆虐屍片　法官怒喊：關到死吧

卡達搶辦世足這下糗大！海外球迷僅76萬人　遠低於官方預期的120萬

北韓網路認知戰！竟拿「梨泰院悲劇」開刀　偽造公文散播惡意程式

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

假裝看手機拿到就往外衝　門打不開...小偷尷尬走回

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

江宏傑：第二季我人生出現一些事情QQ　「考慮飛日本慶功」錢薇娟.郭泓志想跟

女CEO過生日...4歲女兒「親做蛋糕」 祝福超暖心：希望媽媽不累QQ

突被送養「鵝子」心碎　獨自坐後車箱狂掉眼淚

溫馴拉布拉多也失控　女被好友寵物暴咬「撕掉上下唇」毀容

秘魯政壇大地震　60歲副總統成國家首位女性領袖

彭博：荷蘭可能配合美國　對中國「出口晶片設備」祭出嚴格管制

看好梅西帶隊奪冠！　阿根廷前總統：我們會選他當總統

阿嬤去世10年神奇「復活」！開棺驚現完美容顏　站立模樣彷彿重生

失蹤4歲男童離家15公里　奇蹟在「充滿鬣狗與豺狼荒野」生存6天

酒店辦婚宴收「140元紅包」！新郎怒轟賓客：拜託查清楚價位好嗎

水電工性侵101具女屍！D槽存81萬筆虐屍片　法官怒喊：關到死吧

卡達搶辦世足這下糗大！海外球迷僅76萬人　遠低於官方預期的120萬

北韓網路認知戰！竟拿「梨泰院悲劇」開刀　偽造公文散播惡意程式

黑男女友「24小時監控」被嘲沒安全感　曝監視器畫面：放心的方式

先探／謝金河：從八貫看台股隱形奇兵

買現宰活雞「比別隻重很多」！他剖肚後傻眼：被撐死的

快訊／出入88招待所被記1小過　陳檡文突宣布提早退休

嘉大創神秘群組拉出7連勝　「天王山之戰」強碰台體遭中斷

美女律師跟配偶連吵2天！「怒把刷卡額度調最高」網：看了就解氣

亞灣區5年內新屋每坪登40萬　高市府再推2.0計畫衝建設

聖誕打卡來這裡！　台新金控50公尺夢幻緞帶燈飾點亮祝福

北市青少年莫德納次世代疫苗　12／9可預約專案接種

時尚女鞋達人分享拍出逆天長腿秘訣　跟鞋選5cm輕鬆擁有完美比例

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

國際熱門新聞

妹子深蹲一半猝死　全身僵硬臉砸地

箱子裡的男孩　65年懸案終見曙光

人夫被4嫩女下藥綁架　性侵12小時

「吞劍大師」嘴插5劍GG了　肺、肝刺穿險喪命

阿嬤去世10年神奇「復活」！驚現完美容顏

外交部宣布：資助烏克蘭3000萬過冬　採購發電設備

體脂12%！肌肉男神被爆性愛片外流

三寶雙殺　騎士超車撞飛單車再KO同伴

手推車卡捷運站「燃火花」！老婦只顧撿菜

放屍袋5小時　男睜眼復活2天後又死亡

C羅坐板凳　親姊怒轟教頭：羞辱人！

哈利梅根遭當眾怒嗆「摧毀王室感想如何？

FBI：美邪教教主娶逾20妻　多數未成年曾逼女亂倫

德親俄復辟帝制組織意圖政變　3000反恐精銳出動逮捕

更多熱門

相關新聞

秘魯總統彈劾投票前解散國會　並實施全國宵禁

秘魯總統彈劾投票前解散國會　並實施全國宵禁

秘魯總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）在當地時間7日宣布，將暫時解散國會，並將組建一個緊急政府（emergency government），並且從當地時間7日晚上10點起，到隔天凌晨4點實施全國宵禁。然而國會原定將在幾個小時後，就要進行針對總統卡斯蒂略的彈劾投票。

警方cosplay漫威英雄群　成功騙過毒販一網打盡

警方cosplay漫威英雄群　成功騙過毒販一網打盡

行李箱傳惡臭發現女屍　小7歲男友犯案

行李箱傳惡臭發現女屍　小7歲男友犯案

辣媽失蹤　警收恐怖錄音挖出一袋屍骨

辣媽失蹤　警收恐怖錄音挖出一袋屍骨

20歲男瓦斯桶砸死同事：我被鬼娃恰吉附體

20歲男瓦斯桶砸死同事：我被鬼娃恰吉附體

關鍵字：

祕魯

讀者迴響

熱門新聞

秀分局長合照、堵「蘭小明」　網紅烏鴉被逮

Wendy分手後「內衣掉半球」尺度全開！

百萬網紅直播被當街刺死！　竟是同行為了4萬元下毒手

珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」！神人推1物：更吸水

蔡康永「無預警清空微博」

獨／懷孕陪1歲女抗癌　產後她和丈夫也罹癌「希望女兒長大忘了痛」

「台積電年薪50萬」爸喊窮　開豪車又竹北買房！兒傻了

廖科溢再被爆料　B女為他墮胎2次

快訊／花蓮00:54發生有感地震　國家警報響了

妹子深蹲一半猝死　全身僵硬臉砸地

廖科溢劈5女醜聞狂爆！鹹濕對話曝「把妳腿掰開」

泫雅分手1周「脫光上半身」！

淡水BBQ套房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上

廖科溢遭連環爆劈腿　秦綾謙發聲「謝謝你這麼衝」

運彩下200賺112萬元！他被封「未來人」發錢

更多

最夯影音

更多
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！
張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面