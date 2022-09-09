20歲恐怖男「舉瓦斯桶7次」活活砸死同事：我被鬼娃恰吉附體

記者柯沛辰／綜合報導

祕魯阿雅庫喬（Ayacucho）6日發生一起駭人謀殺案，20歲瓦斯公司員工拉斐爾（Rafael Vilcatoma Arone）上班期間，突然用瓦斯桶從後重擊同事，還把對方的臉活活砸爛，導致同事當場死亡。拉斐爾落網時喊冤，稱他被「鬼娃恰吉」附身。不過，監視器拍下犯案過程後，驚悚畫面在網路瘋傳。

綜合外媒報導，拉斐爾6日下午跟41歲同事亞伯拉罕（Abraham Lucano Huarcaya）整理瓦斯桶，並給空的氣桶貼標籤。不過，當亞伯拉罕彎下腰做筆記時，拉斐爾突然舉起瓦斯桶狠狠砸向對方後腦勺，導致亞伯拉罕當場倒地昏迷。

不過，拉斐爾沒有就此罷手，竟又舉起瓦斯桶，朝亞伯拉罕的頭臉反覆砸了6次，當場將人活活砸死。事後，警方循線到拉斐爾住處搜索，發現他躲藏在樓梯下，立即將人帶回警局偵訊。沒想到拉斐爾大聲喊冤，稱自己遭附身，「從那一刻起，那不再是我了，而是恰吉，我不知道自己為什麼會做出這種事...」

瓦斯公司老闆說，拉斐爾是一個沉默寡言的人，幾週前才被錄用，而死者亞伯拉罕則僅在新崗位工作8天。目前拉斐爾已被拘留，法醫及心理醫生也抵達阿雅庫喬，將進一步鑑定拉斐爾的精神狀況，以確認他是否在裝瘋賣傻、想藉恐怖電影的虛構人物來逃避刑責。