4男開車夜遊北投！回程髮夾彎自撞飛1樓高墜地　後座友1癱瘓1慘死

記者陳韻如／台北報導

台北市北投區2021年3月29日凌晨發生一起自撞事故！李姓男子與幾名友人分成2輛車到北投山區夜遊，但因起大霧便提早下山，但在途中，李男行經一處髮夾彎時車輛失控，衝到對向車道撞斷電桿，接著騰空飛起約1樓高後，車頂朝下重重墜地，造成後面兩名友人1癱瘓、1頭部重創身亡。案經法院審理，李男被依過失致死罪嫌判處1年徒刑。

▲李男開車自撞，整輛車騰空飛起後重墜地，造成後座兩名友人一人癱瘓一人身亡。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，李姓男子（21歲）事發時開著國產銀色廂型車，載著鄭姓及2名林姓友人一起去北投山區看夜景，因山上霧氣濃厚視線不良提早下山，回程經過復興三路一處髮夾彎時，不慎衝到對向車道，撞斷固定電桿用的鋼索後，整輛車四輪朝天翻覆。

透過後車行車紀錄器可以看到，當時李男車速過快，失控後整輛車衝到對向，並在撞上鋼索後，整輛車騰空飛起，接著再重重墜地。跟在後車的友人見狀，立即上前關心，並通報119。

▲▼李男開車撞斷鋼索後，整輛車失控翻覆。（圖／記者游宗樺攝）

警消人員到場，發現後座兩名林姓男子受傷，立即將他們救出送醫救治，其中一人受有胸椎第七至十節及腰椎第二節骨折併脊髓損傷及下肢癱瘓、右側第七至十肋骨骨折併肺挫傷及氣血胸，另一人則是頭部重創，緊急搶救後仍宣告不治。

案經兩名林姓男子家屬提告，法官事後勘驗行車紀錄器畫面等，發現李男當時開車超過道路速限，因此認定李男涉犯過失致死罪，最終依法將他判刑1年。全案可上訴。