從靜默到煙火氣！陸多個城市再現人潮　上海人：不用擔心PCR過期

▲廣州地鐵站解封後的畫面。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

在「走小步不停步」的要求下，大陸多地逐步放寬疫情管控，大城市逐漸恢復「煙火氣」，廣東廣州的百貨公司出現人潮，粵菜館內基本滿座；上海亦調整了查驗核酸（PCR）檢測，市民興奮表示，「不會一直擔心核酸過期了。」

據《澎湃新聞》報導，廣州作為大陸防疫鬆綁的「領頭羊」，截至6日已經「解封」一周，非高風險區的生活工作秩序已基本恢復。

相較於「解封」前，廣州地鐵客流量已明顯提升，基本處於滿座狀態。據廣州地鐵官方微博發布的數據，11月30日至12月5日，單日線網總客流量總人次分別為198.4萬、429.3萬、467.7萬、328.8萬、287.3萬、515.6萬。「解封」後的6天，廣州地鐵單日平均線網總客流量約為371.2萬人次。

▲在餐廳內用的市民 。（圖／澎湃新聞）

位於廣州天河區的珠江新城是華南地區最大的CBD，多家百貨公司迎來人潮，雖然對比起往日的火爆景象，人氣略顯不足。一家粵菜館內6日晚間6時許，店內已基本滿座。

服務員表示，餐廳自12月1日恢復堂食，客流量正在逐步恢復，目前的客流量大概是平時的一半，「若沒疫情影響，這個時候早已沒座了，客人已經在外面排起了長隊。」

據廣州市天河區委常委、常務副區長黃凱旋近日表示，天河商貿企業復工復產取得積極進展，消費市場逐步回暖，11日以來天河路商圈日均人流量比上月增長約2.75倍。

上海作為國際商業城市，5日亦發布繼續優化調整疫情防控的相關措施，要求除有特殊防疫要求的場所外，其餘公共場所不再查驗核酸檢測陰性證明。

百聯南方購物中心的保全人員6日指出，與5日相比，商場人流量有所增加。受訪市民表示，防疫政策優化後，進出商場更為便捷，日常進入商場的意願也有所增加。

對於新調整的防控措施，高女士表示，「挺好的，有點上海上半年疫情以前的感覺了，最大的感受就是不用再擔心核酸過期了，有需要提前一天做一下就行。」