暴衝人行道撞8車！零時工坐在機車上遭撞死　21歲毒駕男被起訴

▲翁姓男子施用毒品後駕車暴衝，撞上人行道導致1名等待工作的零時工慘死。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

翁姓男子8月間駕駛汽車，行經台北市羅福斯福時，突然暴衝上路邊人行道，撞倒8輛汽機車，其中坐在首輛機車上等待零工機會的許姓騎士無辜喪命，檢警事後調查懷疑翁男酒駕，沒想到抽血竟發現他體內含有甲基安非他命，翁男坦承犯行並賠償死者家屬60萬元，台北地檢署8日依公共危險罪起訴。

檢警調查，死者許男平日靠打零工維生，8月13日上午約10點左右，他應朋友邀約，到羅斯福路6段等候通知上工，沒想到此時，21歲的翁男開車經過該路段，突然整台車衝向路邊，全程毫無煞車減速，許男坐在自己的機車上，首當其衝，後方停放的1輛汽車以及6輛機車，也被撞倒。

肇事車輛最後卡在多台倒地機車上，車身幾乎懸空，警消獲報後，到現場將沒有呼吸心跳的許姓騎士送醫，最終宣告不治，肇事的翁男陷入昏迷也被送醫，由醫護人員進行抽血檢測後，發現酒測值為0，但體內含有甲基安非他命。

翁男清醒後辯稱最後一次施用毒品是在3天前，他也不記得當時車子為何會朝路邊暴衝，但為了表示歉意，承諾賠償死者家60萬元，另外還要面對後續毒駕致死的刑責。