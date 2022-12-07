酒駕高速自撞石墩害死女友　賓士男：不記得為何開車...下場慘了

記者劉昌松／台北報導

台北市9月2日凌晨發生賓士車在建國高架道路，高速自撞砸到石墩的嚴重車禍，車上1對男女傷重送醫，坐在副駕駛座的陳姓女子不治身亡，李姓駕駛因昏迷抽血換算酒測值高達0.201mg/L，李男清醒後表示不記得自己為什麼會開車，但對害死女友感到懊悔，死者家屬則驚訝從沒聽過陳女有交往對象，台北地檢署7日依酒駕致死罪起訴李男。

據了解，26歲李姓男子在2017年間，就曾在台北市信義區WAVE夜店內，因為聽說朋友在廁所走道和人發生衝突，上前徒手多次重擊被害人頭臉，被害人被打到癱倒長椅上，李男怒氣未消，再拿起六角桌砸向被害人上半身，腳踹3下後，把被害人拖到地上繼續痛毆、拖行，導致被害人鼻骨骨折、右眉撕裂傷，雙手多處挫傷，法院依重傷害未遂判處3年2月。

▲陳男酒後駕車載建國高架路段自撞橋墩，造成副駕駛座女子死亡。（資料照／民眾提供）

李男直到2022年1月才獲准假釋，目前還在保護管束期，就在9月1日，和朋友到信義區夜店喝酒後，隔天凌晨3點左右，開著賓士車載陳姓女子回家，行經建國高架橋南往北時，疑因天雨路滑，撞上民權東路匝道口的石墩，車頭凹陷全毀，李男和陳女受困傷勢嚴重，被獲報趕到的警消救出送醫。

副駕駛座的陳女一度恢復意識，最後仍傷重不治，李男肋骨骨折，一度昏迷，經醫院以抽血方式，換算酒精濃度達0.201mg/l，李男清醒後，表示不記得為何自己會酒後開著剛跟朋友買來的賓士車上路，對於害死女友感到難過，但陳女家人否認表示，從未聽說過陳女有男朋友。台北地檢署調查後，認為李犯行明確，依過失致死罪將他起訴。

▲撞擊力道造成賓士車車頭全毀。（資料照／記者邱中岳翻攝）