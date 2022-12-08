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來去夏威夷！藍委批空勤總隊出差「灌水」　總隊長怒：是質疑我去玩？

▲▼空勤總隊長井廷淵、內政部次長花敬群。（圖／記者杜冠霖攝）

▲空勤總隊長井廷淵、內政部次長花敬群。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

代理內政部長的花敬群8日至內政委員會備質詢，立委鄭麗文指出，自己接到吹哨者爆料，空勤總隊隊長井廷淵去夏威夷開會9天，美方邀請是3天，只有一天跟空勤總隊相關，質疑空勤總隊藉機玩樂，井廷淵回覆，3日會議跟和空勤總隊相關，可以檢附開會相關資料給委員。但過程頻頻被鄭打斷，讓井廷淵忍不住說，「委員是質疑我去那邊玩嗎？」

鄭麗文表示，自己接到吹哨者爆料，空勤總隊去夏威夷開會，美方邀請是3天、直接相關的開會議程只有1天，是不是灌水、有沒有藉機玩樂的嫌疑？鄭質疑，即便包含路程、實際邀請的3天，多一天在地遊覽放鬆也可以，但最多就6天，為什麼會變9天？

而空勤總隊長井廷淵回覆時，至少6度被打斷，鄭頻問「為什麼？」、「為什麼是9天？」、「蛤為什麼？」，井喊「等一下！」阻止後，他表示，所有資料都已經呈送委員辦公室，自己就重點做說明，美國對黑鷹直升機的專案管理辦公室有區分空勤總隊、陸軍議題以及最後一天阿帕契。

井廷淵表示，空勤總隊的飛機是陸軍撥補，在戰時動員時，人員跟飛機都要回歸陸軍作戰序列，是通用的。 所以陸軍有特別要求屬於陸軍議程也要參加？

鄭麗文表示，從公文看到美方邀請是15至17日，與會人員寫得非常清楚，跟空勤總隊有關的只有15日，其他都是陸軍跟美方參加，包含開幕、報到等，美方對空勤總隊的邀請就是3天，陸軍、空軍、國防部都有派人參加，他們組團去前前後後是9天，因為要參加全程會議，「啊你們是10天欸！明明會議記錄是陸軍參加，為什麼你們要參加？」

鄭麗文質疑，如果空勤總隊飛機作戰時要撥回去給國防部用，「那空勤總隊要作戰嗎？還是國防部指揮？」井廷淵表示，「那我們要去啊！」此時一旁的花敬群移過麥克風要幫忙回覆。鄭麗文立刻批評，「欸他（井廷淵）什麼態度？給我回來講清楚，你（花敬群）根本搞不清楚，只有他知道情況。」

鄭麗文表示，空勤總隊應該提出證據，證明這一切都是專業需要。井廷淵解釋，這個裝備裡面有通用性，空勤總隊跟陸軍是一樣的，陸軍有可能發生，「我們也有可能發生。阿帕契有共通裝備，參加這個會議是因為跟空勤總隊有關係。」

鄭麗文質疑，不是跟空勤總隊有關係就可以去開會，「那跟我也有關係啊！我要審預算，難道我也可以去開會嗎？沒有人找你們開的會為什麼要去？你們真的有去開嗎？如果有應該附上會議紀錄、相片、簽名。」

井廷淵表示，當然有去，「委員有需要，我可以檢附所有資料送給您。委員是質疑我去那邊玩嗎？」

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