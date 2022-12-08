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賴清德選黨魁！「一生監督你一人」謝龍介暖挺：比黃偉哲好太多

▲賴清德宣布決定參與民進黨黨主席補選。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲賴清德宣布決定參與民進黨黨主席補選。（圖／翻攝賴清德臉書）

記者閔文昱／綜合報導

副總統賴清德今（8）日上午宣布決定參與民進黨黨主席補選，並已向總統蔡英文報告這項決定。對此，曾對賴清德示愛「一生只督你一人」的國民黨議員謝龍介也發文祝福，不過他除了大讚賴清德的操守外，也不忘狠酸現任台南市長黃偉哲「吃相難看」，完全無法與賴市府時期的官箴相比。

謝龍介8日傍晚在臉書發文表示，在聽聞賴清德宣布參選民進黨主席後，他也寄予無限祝褔，並稱自己不只一次公開稱讚過對方的操守，即便2人在台獨立場上針鋒相對，「但也不得不說，賴市府時期的官箴，相較於如今台南政壇，在黃偉哲治下的各種吃相難看，狼狽為奸，那是好上太多了。」

▲謝龍介發文祝福賴清德。（圖／翻攝自Facebook／謝龍介）

▲謝龍介發文祝福賴清德。（圖／翻攝自Facebook／謝龍介）

謝龍介認為，如今的台南，乃至於全台灣的主要民怨之一，正是黑金糾葛，治安敗壞，他期許賴清德能拿出當年的魄力與堅持，好好整頓執政黨公職民代，找回所謂「清廉、勤政，愛鄉土」的初心，更建議不如就從台南學甲88槍開始清查，「此案至今未破，所有台南鄉親，都因此蒙羞。」

事實上，對於賴清德和黃偉哲的差別，謝龍介過去就曾表示，賴清德好惡分明「不會假掰」，而台南市現在財政紀律佳，都是賴清德奠基，而且他會約束政務官，哪些地方不能去？哪些飯不能吃？不像現在的南市府官箴敗壞「連賴清德都看不下去」，論清廉度黃偉哲被甩到是看不到賴清德車尾燈。

當時謝龍介還提到民進黨茶壺內風暴，4年前賴清德的副市長顏純左、黃偉哲和陳亭妃競爭初選，眼看黃快被陳超越，所以賴棄顏保黃，黃偉哲才勝出，豈料黃為了爭取此次的徵召，竟背叛賴清德投靠英派，加上分裂陳亭妃和退出民進黨的議長郭信良，是「吃相難看」，所以同志才都不站他身邊。

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