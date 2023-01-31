民進黨智庫年前改組　賴清德邀童子賢任副董座

▲童子賢點頭出任民進黨智庫「新境界文教基金會」副董座。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德接掌黨機器後，民進黨智庫「新境界文教基金會」於農曆年前完成改組，英系副董事長洪耀福離任，新任副董事長邀約長期關注公共事務的和碩集團董事長童子賢擔任，此外，九合一選後辭去黨秘書長職務的林錫耀、綠營大老邱義仁也擔任副董事長，年前卸下黨副秘書長職務的林飛帆，則被延攬成為基金會董事一員。

根據新境界文教基金會今天公布的第十三屆董事名單，身兼黨主席的副總統賴清德循例擔任董事長，副董事長為邱義仁、林錫耀、童子賢，其他董事名單包括：王震緯、何飛鵬、沈國榮、李金龍、吳介民、林右昌、林萬億、林飛帆、柯建銘、高俊雄、陳正然、張建一、郭智輝、許立明、鄭麗君。

童子賢長期關注公共事務，是台灣少見積極支持文化內容的企業家，2015年總統蔡英文被提名為總統參選人後，曾低調拜會童子賢，當時童從科技業系統設計的角度建議，政府可透過好的系統設計、新的管理方式，來掌握民意、提升效能，也能對民意迅速做出反應；2020總統大選後，童提出建言，強調不應該有世代對立，應該用對話代替對抗，讓低薪爬得起、房子買得起，讓年輕人的未來能握在手裡，這是政府的當務之急。

2020年7月，政府發放三倍券振興經濟，當時賴清德以副總統身份，帶頭做公益，在三倍券發放的第一天，找來時任內政部政務次長陳宗彥與童子賢，公開捐出三倍券。