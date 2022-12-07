中研院P3實驗室難重起　莊人祥：不影響防疫「有需求國防部可支援」

▲中研院清消，資料照。（圖／記者許靖騏攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央研究院去年12月9日爆發P3實驗室人員遭實驗鼠咬傷染疫事件，實驗室至今仍未重啟。指揮中心發言人莊人祥今（7）日說明，依照相關規定，中研院若沒有在本周五（12/9）之前申請重起實驗室，之後就得比這新設實驗室標準重新辦理，會比較麻煩。由於該實驗室為動物實驗室，以研究用途為主，並不影響國內現行防疫工作，若有相關實驗需求，可委託國防部的動物P3實驗室進行。

中研院實驗室在12月9日關閉後，目前尚未向疾管署提出重啟申請，已經快要滿1年。莊人祥受訪表示，依據「高防護實驗室啟用暫停及關閉規定」如果實驗室暫停期限在1年之內，重新啟用會比較簡單，只要提出恢復使用申請，疾管署派員到現場查核確認無缺失就可以恢復。

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但如果超過一年就會比較麻煩，莊人祥說明，屆時就要比照「新設實驗室標準」重新辦理，要請委員審核，逐項審視，但未必會再延宕一年才能重啟，因為中研院以前做過P3實驗室，有經驗可能會快一點。

莊人祥指出，疾管署從今年10月底陸續和中研院聯繫，其實他們也瞭解自己狀況，主要是人員離職、設備也是問題，都得逐一解決。

但P3實驗室無法重啟，是否會影響到我國防疫等工作？莊人祥回應，中研院關閉的是進行動物實驗的P3實驗室，主要做培養病毒等動物實驗，是以研究用途為主，同樣規格的動物P3實驗室國內還有3間，包括國衛院、國防醫學院預醫所、農委會，如果真有實驗需求，可請國防部實驗室幫忙。

莊人祥指出，執行人類檢體的P3實驗室，包含疾管署、醫學中心實驗室等都有，國內總計有21間；至於相關確診者基因定序則是委託外部廠商進行，因此不受影響。