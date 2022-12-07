　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中研院P3實驗室難重起　莊人祥：不影響防疫「有需求國防部可支援」

▲▼中研院清消。（圖／記者許靖騏攝）

▲中研院清消，資料照。（圖／記者許靖騏攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央研究院去年12月9日爆發P3實驗室人員遭實驗鼠咬傷染疫事件，實驗室至今仍未重啟。指揮中心發言人莊人祥今（7）日說明，依照相關規定，中研院若沒有在本周五（12/9）之前申請重起實驗室，之後就得比這新設實驗室標準重新辦理，會比較麻煩。由於該實驗室為動物實驗室，以研究用途為主，並不影響國內現行防疫工作，若有相關實驗需求，可委託國防部的動物P3實驗室進行。

中研院實驗室在12月9日關閉後，目前尚未向疾管署提出重啟申請，已經快要滿1年。莊人祥受訪表示，依據「高防護實驗室啟用暫停及關閉規定」如果實驗室暫停期限在1年之內，重新啟用會比較簡單，只要提出恢復使用申請，疾管署派員到現場查核確認無缺失就可以恢復。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但如果超過一年就會比較麻煩，莊人祥說明，屆時就要比照「新設實驗室標準」重新辦理，要請委員審核，逐項審視，但未必會再延宕一年才能重啟，因為中研院以前做過P3實驗室，有經驗可能會快一點。

莊人祥指出，疾管署從今年10月底陸續和中研院聯繫，其實他們也瞭解自己狀況，主要是人員離職、設備也是問題，都得逐一解決。

但P3實驗室無法重啟，是否會影響到我國防疫等工作？莊人祥回應，中研院關閉的是進行動物實驗的P3實驗室，主要做培養病毒等動物實驗，是以研究用途為主，同樣規格的動物P3實驗室國內還有3間，包括國衛院、國防醫學院預醫所、農委會，如果真有實驗需求，可請國防部實驗室幫忙。

莊人祥指出，執行人類檢體的P3實驗室，包含疾管署、醫學中心實驗室等都有，國內總計有21間；至於相關確診者基因定序則是委託外部廠商進行，因此不受影響。

►在家自己煮「花月嵐拉麵」！划算又簡單，囤起來隨時享受

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
快訊／被控劈腿！廖科溢首發聲
他買「200元五寶飯」　餐點上桌驚呆
鄭家純要國民黨「掃黑」：2024再遊行一次嗎
來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵
男2天內尿糖「坐雲霄飛車」得糖尿病　醫驚見常吃1物
20歲孕婦遭殺害！　殘忍「剖腹取嬰」棄屍
選後內閣請辭第一人！徐國勇首發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他買「200元五寶飯」餐點上桌驚呆　內行人：在香港真的就長這樣

鄭家純喊話國民黨「跟掃黑」2024政黨輪替：黑道政府遊行再一次嗎

插畫家「台灣1／3年輕人是肥宅」致敬館長　只換2個字就世界太平

辣女友慾望超大！狂求歡啪啪「直接騎上去」　他崩潰：快不行了

繞路半小時「送心儀妹上班」　結局尷尬！哥們錯愕：300萬名車欸

中研院P3實驗室難重起　莊人祥：不影響防疫「有需求國防部可支援」

本日最夯「10大新聞」一次看！男大生按摩「爽到X出來」極羞恥

中華醫大與奇美醫等9家機構　簽署建置大健康產業學院備忘錄

「LINE不讀不回、已讀不回」哪個最不爽？網怒給答案：絕對封鎖

H5N1禽流感疫情升溫　農委會：進入高峰期「會盡全力防堵」　

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

調皮男拿假人頭嚇同事　她轉頭對眼瞬間狂尖叫

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

車停路邊被撞謊稱受傷　控駕駛肇逃！反吃官司

橘衣怪男持刀+奪騎士鑰匙！　喊「載我找媽」遭警圍捕求饒

他買「200元五寶飯」餐點上桌驚呆　內行人：在香港真的就長這樣

鄭家純喊話國民黨「跟掃黑」2024政黨輪替：黑道政府遊行再一次嗎

插畫家「台灣1／3年輕人是肥宅」致敬館長　只換2個字就世界太平

辣女友慾望超大！狂求歡啪啪「直接騎上去」　他崩潰：快不行了

繞路半小時「送心儀妹上班」　結局尷尬！哥們錯愕：300萬名車欸

中研院P3實驗室難重起　莊人祥：不影響防疫「有需求國防部可支援」

本日最夯「10大新聞」一次看！男大生按摩「爽到X出來」極羞恥

中華醫大與奇美醫等9家機構　簽署建置大健康產業學院備忘錄

「LINE不讀不回、已讀不回」哪個最不爽？網怒給答案：絕對封鎖

H5N1禽流感疫情升溫　農委會：進入高峰期「會盡全力防堵」　

快訊／廖科溢認了「感情結束不夠完美」！撇婚後不忠：我會愛到底

他買「200元五寶飯」餐點上桌驚呆　內行人：在香港真的就長這樣

租1.5坪房！男住院未付租金被告上法院　房東超慘狂噴68萬

黑金疑似操控台南議長選舉　陳秋萍：沒有真相拒絕替黑金背書

遭爆插手高虹安小內閣　綠委：柯文哲處境似「葉爾欽效應」還更慘

醫曝「大腸息肉」最愛體質！教你從「便便2大狀態」看腸道健康

鄭家純喊話國民黨「跟掃黑」2024政黨輪替：黑道政府遊行再一次嗎

愛用中高齡員工　永芳鐵鍊獲勞動部肯定

東立物流買下汐止富士大飯店　搶攻汐科、會展商務客與海線觀光客

《星期三》怪誕「活屍舞」爆紅！　她爆幕後秘密：每拍一顆鏡頭就吃藥

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

生活熱門新聞

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

LINE「14款貼圖免費」快載！爽用到2023年暑假

快訊／2縣市大雨特報！

做到一半套套消失　她隔天起床「下體怪怪」一看傻眼

國7全長23公里　2028年分段完工通車

婚紗照變全家福！婚攝看不下去轟走人

「超強運4生肖」12月中後旺到爆

得知媽懷健康二寶！罕病兒託夢道別：很快再回來

小一女兒國文考43分 　醫師爸收到考卷：驚呆了

「5星座男」時間越久愛越深　不輕易放棄對方

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

快訊／男星無預警宣布結婚！

孫生認分手「被爆就是無法跟女友做愛」！原因曝光

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

高雄酒店臨檢長腿妹站一排　驚見超「兇」世足裝

淡水BBQ套房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上

浩子環遊世界錢花光…緊牽老婆租國民車

北市酒店大臨檢！　酒店妹「只穿比基尼」排隊

峮峮「和羅志祥尷尬關係曝光」！節目班底突被撤換

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

JKF女郎私密片遭疑「男主是黑男」　女友出面：24小時監控

肯德基連續14天「買1送1」

網紅釣魚遭電死！身體都被「燙直了」

更多

最夯影音

更多
基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到
吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

調皮男拿假人頭嚇同事　她轉頭對眼瞬間狂尖叫

調皮男拿假人頭嚇同事　她轉頭對眼瞬間狂尖叫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面