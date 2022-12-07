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南警交通執法6都第一　獲頒金安獎表揚

▲交通部公布2021年道安評比成績，台南市警局獲「交通執法」及「酒後駕駛防制專案」6都組第1名，由市警局副局長劉鴻烈代表在「金安獎」典禮受獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲交通部公布2021年道安評比成績，台南市警局獲「交通執法」及「酒後駕駛防制專案」6都組第1名，由市警局副局長劉鴻烈代表在「金安獎」典禮受獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

交通部公布2021年道安評比成績，台南市「交通執法」6都第一，獲頒金安獎表揚，交通部6日舉辧金安獎頒獎典禮，台南市警局獲「交通執法」及「酒後駕駛防制專案」6都組第1名，由市警局副局長劉鴻烈代表在「金安獎」典禮受獎，警察局將持續精進各項交通作為，保障市民行的安全。

警察局表示，交通部每年評比各縣市道安工作，並舉辦「金安獎」表揚全國道路交通安全有功單位及人員，為全國交通安全的最高榮譽，台南市2021年獲得「交通執法」及「酒後駕駛防制專案」6都組第1名，其中「交通執法」更連續2年獲獎(2020年第2名)，實屬難能可貴。

市警局長方仰寧表示，目前台南市交通執法策略為「速度管理」、「酒駕零容忍」、「精準執法」及「科技執法」，在各項策略持續努力下，台南市2021年A1類死亡交通事故較2020年減少，2022年1-9月較2021年同期再明顯的降低，A1類交通事故連3年呈現逐年下降趨勢。

市警局交通大隊陳宇桓大隊長進一步表示，在「速度管理」部分本局透過固定測速桿及移動式測速器材靈活運用，有效降低本市用路人行車速度，減少事故發生及降低事故的嚴重性。

「酒駕零容忍」部分，台南市警局2022年持續精進相關作為，除加強取締酒後駕車、執行酒駕溯源、累犯公布及配合市政府推動酒後代駕服務外，更跨域合作，配合勞工局至工地對工人實施酒測以減少工安及酒駕事件發生、與衛生局合作針對酒駕累犯實施酒癮戒治及結合台南地檢署、市府民政局，安排酒駕易服社會勞動及酒駕緩起訴被告，協助清理消毒冰櫃、解剖室及擦拭屍盤等各面向工作，期更有效減少本市酒後駕車案件。

統計台南市2022年1至9月份取締酒後駕車5037件，較去年同期增加619件，如扣除酒駕事故件數，由員警「主動」取締酒駕4205件，與去年同期增加769件。而2022年1-9月酒駕案件導致死亡14人，較去年同期27人，減少13人減少48.1％。酒駕案件導致死傷757人，較去年同期912人，減少155人減少17％。

▲交通部公布2021年道安評比成績，台南市警局獲「交通執法」及「酒後駕駛防制專案」6都組第1名，由市警局副局長劉鴻烈代表在「金安獎」典禮受獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另「精準執法」及「科技執法」部分，統計台南市易肇事路口及路段，並分析其易事原及時段，對症下藥，運用有限的警力，針對這些路段(口)對症下藥，增加見警率及加強易肇原因精準執法。另針對交通量較大及事故發生時段較分散的易肇事路口，設置科技執法，運用科學儀器採全天候執法，目前台南市設置科技執法地點計27處，均已完成公告並陸續投入執法工作。

交大指出，交通執法為改善交通安全的方法而非目的，警察局將持續精進各項交通執法工作，也呼籲市民開（騎）車務必落實不酒駕、不違規、不搶快，並隨時注意禮讓其他行人、車輛,減少事故發生。

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