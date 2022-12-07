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遭色鄰拖進屋性侵！酒店妹遭揍鼻樑冒血哀：80天不能工作

▲▼性侵，性犯罪，強姦，性騷擾。（示意圖／CFP）

▲酒店女公關遭強押進房性侵。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台中某酒店公關小姐小曼（化名），傍晚繳房租給房東後，竟遭色鄰居楊姓男子尾隨，被強押進房間內性侵，期間還因反抗遭楊男毆打鼻樑流鼻血，搶走2千元。小曼因身心受創，80天不能工作。最高法院審理後，將楊男重判有期徒刑12年定讞。

判決指出，小曼在台中市某公寓5樓租下1個套房，案發於去年2月間傍晚6點，小曼到1樓繳房租給房東，接著走樓梯要上5樓回房間。不料住在3樓的楊姓男子垂涎小曼美色，竟尾隨小曼從後方摀住她的口鼻，並勒住脖子，拖往3樓房間。小曼雖在走廊上試圖掙脫、喊救，但楊男轉而雙手勒住小曼頸部，小曼幾乎不能呼吸。楊男恫嚇：「我有帶刀。」小曼擔心遭害而不敢發聲。

楊男將小曼拖進房內後，因小曼不斷掙扎，楊男出拳毆打小曼鼻樑，小曼當場留下鼻血，不敢抵抗。楊男將小曼皮包內4千元取走，並逼迫小曼到浴室洗澡；小曼不敢抵抗，脫衣進浴室洗澡，楊男這時進入浴室內，性侵小曼得逞。

楊男完事後取出折疊刀，向小曼恫嚇：「不准報警，報警的話會對妳不利、報復妳。」小曼為求平安離開，開始與楊男聊天，甚至還幫楊男按摩。楊男卸下心防，拿出2千元還給小曼，直到晚間9點多才讓小曼離去。小曼離開後隨即通知男友，並報警處理，警方逮捕楊男，檢方提起公訴。

法院審理時，楊男否認犯罪，辯稱雙方是性交易，但法院不採信，一二審均將他重判有期徒刑12年。全案再上訴最高法院，最高法院7日駁回上訴定讞。此外，小曼也提出民事訴訟，主張自己因本案身心受創，80天不能上班，薪資減少加上醫藥費共36萬餘元；另外也求償1000萬元精神慰撫金。這部分法院判賠56萬餘元，目前仍在二審審理中。

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