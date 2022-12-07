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麻吉下藥性侵酒店妹！　他趁機揩油「摸一把」下場慘

▲苗栗1名女子2019年前6月北上中壢找友人玩向陳姓男子借宿一晚，陳男當晚欲性侵遭拒，憤而找友人硬上得逞還強索10萬元才放人，女子事後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲男子下藥性侵酒店妹，一旁友人趁機猥褻也遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃資真／台北報導

梁姓男子到台北某酒店消費時，梁男在威士忌裡下藥迷昏酒店妹，性侵得逞，一旁的林姓友人見有機可乘摸了她下體，一審梁男依藥劑強制性交罪判處8年，林男乘機猥褻罪處8月；二審考量梁男以60萬與酒店妹和解減刑改判4年，林男因未和解，維持原判。

判決指出，2019年12月13日晚間11時許，梁與林前往台北市中山區某家酒店消費，指定酒店妹小香（化名）陪酒，梁男卻利用就醫取得含有FM2的安眠藥摻入威士忌中，使小香在玩遊戲時喝下，待藥效發作後性侵得逞，林則是趁機揩油，撫摸其下體後，將小香抱到腿上，移開內褲加以猥褻。

審理時梁、林均否認犯行，梁稱頂多只有乘機性交，但沒有下藥；林稱當時自己只有親吻、撫摸，但小香知道有對她做這件事，她也沒有拒絕。

法官認為，小香在案後向同事哭訴，並尋求慰藉，與一般性侵害受害人因飽受委屈、壓力所產生之情緒反應相符，也無動機或理由誣指提告，另外梁、林經測謊後均未通過，因此梁依藥劑強制性交罪判處8年，林男依乘機猥褻罪處8月。

案經上訴，二審法官考量梁與小香以60萬元達成調解，因此改判4年；林則是因未取得小香諒解，也未和解，維持原判8月。全案仍可上訴。

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台北酒店性侵酒店妹下藥

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