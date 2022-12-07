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本日最夯「10大新聞」一次看！男大生按摩「爽到X出來」極羞恥

▲▼陳男會以「每10分鐘給100元」請貧困的女大學生為他按摩。（圖／載自pixabay）

▲男大生在按摩過程中射精。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

今天最受關注的話題、時事有哪些呢？《ETtoday新聞雲》整理出，本（7）日全站前10名最熱門新聞，讓讀者一次看好看滿，迅速掌握國內外重點大事、娛樂趣聞等。

以下數據截至下午6時（00:00-18:00），僅統計當日出版稿件。

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第1名：純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥！整骨師認：不少見（點閱：228,162）

有男大生最近到學校附近的純按摩店放鬆，結果莫名被按到射精，讓他崩潰覺得，「這是此生最羞恥的事！」不過按摩師傅反過來安慰他，表示有些動作的確會刺激到，也有整骨師直言，這種狀況其實不少見。

第2名：孫生認分手「爆就是無法跟女友做愛」！離譜原因曝光　她錯愕：有病（點閱：205,718）

YouTuber「反骨男孩」成員孫生與「Leopard-Girls」Wendy（林宛璇）交往兩年，近來數度發生爭執，女方6日更承認正式分手。而孫生的同團成員琳妲就曾爆料，孫生沒辦法跟女友做愛，更直呼「我覺得這個有問題，他有病。」

▲孫生Wendy疑又鬧分手。（圖／翻攝自Instagram／wendy璇璇）

▲孫生Wendy鬧分手。（圖／翻攝自Instagram／wendy璇璇）

第3名：快訊／男星無預警宣布結婚！　去年才爆9年婚變…二婚娶「美女主播」（點閱：202,670）

曾兩度獲得金鐘獎行腳節目主持人廖科溢，去年底才爆出9年婚變，如今事隔短短1年，今在社群網站曬出婚戒照，並宣布與美女主播秦綾謙的喜訊。

第4名：來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵（點閱：153,026）

土耳其空姐Sevval為了追愛，首次來到人生地不熟的台灣，更透露目前台灣男友正在服兵役，她在接受《不要鬧工作室》訪問時，更甜蜜告白「我等你。」

第5名：JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流　圤智雨：男主聲音好耳熟（點閱：137,944）

AV導演圤智雨上（11）月底才宣布引退AV圈；沒想到，他昨日在IG發文透露，JKF女郎華華的私密片外流，更驚呼「男主聲音好耳熟」。

▲圤智雨發文稱華華私密片外流。（圖／翻攝自華華IG）

▲圤智雨發文稱華華私密片外流。（圖／翻攝自華華IG）

第6名：高雄酒店大臨檢！爆乳長腿妹通通站一排　驚見超「兇」世足裝（點閱：118,999）

高雄警方今（7）日凌晨針對大型酒店、舞廳、遊藝場等場所進行擴大臨檢，宣示執法決心。在臨檢過程中，眾多爆乳長腿妹全部站一排，等候員警的檢查，其中有酒店搭上最近熱門的世足話題，讓小姐穿上火辣世足裝，吸引客人上門。

第7名：北市酒店大臨檢！　酒店妹「只穿比基尼」排隊（點閱：102,375）

為掃蕩北市的黑幫勢力，北市警局自5日起開始執行「區域封鎖、威力掃蕩」任務，透過不定時、不定點，針對特定地點加強威力掃蕩，向黑幫勢力宣戰。繼中山警分局荷槍實彈針對轄區內酒店臨檢，6日晚間，大安警分局也開始臨檢轄內酒店，其中不乏僅穿比基尼的火辣酒店妹，乖乖排隊配合受檢。

第8名：浩子環遊世界錢花光…緊牽老婆租國民車！　阿翔挺過婚變賓士趴趴走（點閱：101,993）

鏡週刊日前直擊，浩角翔起兩人的家庭生活大不同，阿翔（陳秉立）開著賓士車趴趴走，最後返回自家豪宅；而浩子（謝炘昊）因前幾年環遊世界花光積蓄，則和愛妻花2小時租車，接著又到運動中心游泳，相較阿翔，顯得儉樸許多。
 

▲▼大安警分局針對轄區酒店臨檢。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲酒店妹排排站。（圖／記者游宗樺翻攝）

第9名：峮峮「和羅志祥尷尬關係曝光」！節目班底突被撤換　揭密關鍵1糾葛（點閱：89,802）

「小豬」羅志祥主持台灣首部真人寵物實境節目《TOP DOG》，加上他共3男3女，其中任容萱的位置，據說原本想找的是吳函峮（峮峮），但考量她已逝的前男友黃鴻升（小鬼），過往與小豬的關係會模糊焦點，所以決定臨陣換角。

第10名：熊好券2.0再加碼「資格、期限」曝光　幸運兒嗨翻：星期五再領6張（點閱：57,964）

台北市政府推出的「熊好券2.0」，10月25日就已抽出69.6萬名幸運得主，使用期限至12月18日；不過，現在好康加碼，原本被抽中的幸運兒，只要已使用過且填寫問卷，就可以再獲得熊好券。

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