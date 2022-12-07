北市酒店大臨檢！　酒店妹「只穿比基尼」排隊

記者游宗樺／台北報導

為掃蕩北市的黑幫勢力，北市警局自5日起開始執行「區域封鎖、威力掃蕩」任務，透過不定時、不定點，針對特定地點加強威力掃蕩，向黑幫勢力宣戰。繼中山警分局荷槍實彈針對轄區內酒店臨檢，6日晚間，大安警分局也開始臨檢轄內酒店，其中不乏僅穿比基尼的火辣酒店妹，乖乖排隊配合受檢。

大安警分局表示，在6日晚間10時許，針對轄內特定地點，將不定時不定點執行「區域封鎖、威力掃蕩」臨(路)檢勤務，針對幫派堂口、依附營生處所及易滋事場所加強威力掃蕩，宣示面對幫派組織、暴力行為，警察機關絕不妥協，將展現嚴正執法、維護治安並安定民心。

▲警方針對轄區內易滋事地點進行臨檢。（圖／記者游宗樺翻攝）

大安警分局分局長范織坤說，對於轄區幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業、易滋事場所及治安顧慮路段，動員警力以區塊封鎖方式，運用攻勢勤務實施高強度威力掃蕩，以立即反應、及時壓制，並達成事後追究，及時消弭衝突，另外加強查緝潛藏之幫派活動據點，壓制幫派氣焰。

范織坤強調，勤務首日配合刑事局查獲竹聯幫靜安會成員，涉投資詐欺案件共緝獲50名犯嫌，另有3件毒品案件逮3人、3件詐欺案件逮3人、而詐欺及毒品通緝犯則各有1名，警方也將持續針對轄內潛藏治安隱憂地點進行掃蕩，呼籲不法分子勿心存僥倖，試圖挑戰公權力，對酒醉鬧事、聚眾鬥毆等不法情事，警方必定依法嚴辦，絕不寬貸!

▲身穿比基尼的酒店女配合臨檢。（圖／記者游宗樺翻攝）