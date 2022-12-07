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純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥！整骨師認：不少見

▲▼陳男會以「每10分鐘給100元」請貧困的女大學生為他按摩。（圖／載自pixabay）

▲男大生在按摩過程中射精。（示意圖，與本文無關／載自pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

一名男大生表示，他最近到學校附近的純按摩店想說放鬆一下，結果莫名被按到射精，讓他覺得是此生最羞恥的事，不過替他按摩的師傅安慰，有些動作會刺激到，也有整骨師說這種狀況其實不少見。

原PO在Dcard發文表示，他之前都習慣給老家附近的推拿師傅按，但因為最近比較忙，就預約了學校附近的按摩館，一開始按上半身時很正常，但進行到下半身，「不知道是哪個角度沒喬好，師傅一邊推，下體一直有莫名癢癢的感覺」。

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原PO提到，他中途還到廁所調整過，結果繼續按一樣讓他非常癢，「突然那個臨界值爆發了！我就趴在那裡直接射了」，他腦中一片空白，但還是鼓起勇氣和師傅說要去一下廁所，「我不知道為什麼射出來了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲男大生發文。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，師傅後續默默幫他按完，在他離開時還安慰說「那個有些拉筋的動作會弄到啦，下次褲子再穿鬆一點就沒事了...」，他則無奈嘆，「人生應該不會有比推拿推到一半射出來還恥的事情了吧」。

文章曝光後，有女大生留言稱她父親是整骨師，「他說還不少見，拍拍，你不孤單」，網友也紛紛留言表示，「放心，師傅會這樣說，代表你不是第一個被按到射出來的」、「有時候弄到特定的點會很敏感，忍不住很正常啦」、「這師傅是真功夫」、「什麼穴道能有這種效果」。

▼網友留言。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

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